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"Тотальное фиаско": Огрызко объяснил, чем для Трампа обернутся скандальные слова о войне в Украине

Сергей Кущ
8 апреля 2023, 12:47 обновлено 8 апреля, 12:47
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Дональд Трамп сейчас получил под дых, что будет для него травматичным, считает дипломат.
Дональд Трамп
Огрызко объяснил, чем для Трампа обернутся скандальные слова о войне в Украине / скриншот YouTube

Скандальные заявления Дональда Трампа о войне в Украине поставили крест на его стремлениях вновь занять должность президента США, считает дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

В интервью Главреду он отметил, что заявления во время президентской гонки и заявления в кресле президента – разные вещи.

"Трамп тоже, когда был президентом, пытался делать определенные вещи, но Конгресс США даже с участием республиканцев очень часто давил на тормоза. Потому что американская система принятия политических решений устроена так, что она не позволяет даже президенту быть царем и наместником Бога на Земле", - пояснил дипломат.

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По словам Огрызко, есть механизмы, которые президента ограничивают и не дают Трампу возможности заниматься самодурством как это делается в России.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

"Поэтому я себе после этого плохо представляю, что Трамп проберется по всем ступенькам в Республиканской партии, не говоря уже о выигрыше у демократов. Мне кажется, что он сейчас получил под дых, что будет для него травматичным. Некоторые обозреватели говорят, что проиграв республиканские праймериз, он уйдет независимым кандидатом. Тогда это вообще провальная схема, потому что в политической традиции США выбирают между республиканцами или демократами – это будет для него тотальным фиаско", - подытожил дипломат.

Скандальные заявления Трампа

Дональд Трамп перед полномасштабным вторжением РФ в Украину назвал гениальным признание президентом РФ Владимиром Путиным независимости "Донецкой и Луганской республик".

"Я вчера увидел это по телевизору, и я сказал: "Это гениально". Путин декларирует большую часть Украины, Путин объявляет ее независимой. О, это здорово", — сказал Трамп 23 февраля, за день но масштабного вторжения войск РФ в Украину.

Экс-глава Белого дома считает, что диктатор Путин намерен "выступить миротворцем".

"Итак, Путин сейчас говорит: "Это самостоятельная", большая часть Украины... И он пойдет и будет миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила", — сказал Трамп.

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