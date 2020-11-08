Трамп начал юридическую схватку за Белый дом: первые иски и условие признания фиаско

Дональд Трамп начал юридическую войну за белый дом / Фото Reuters

Республиканская партия штата Аризона и Республиканский национальный комитет подали иск в суд округа Мерикоп из-за голосования в штате Аризона. Они считают, что во время подсчета голосов в округе сотрудники избирательных участков не учли потенциально решающие голоса.

Республиканцы в своем иске ссылаются на некоторых наблюдателей и двух избирателей, которые утверждали, что проблема с машинами для голосования привела к отклонению части голосов, сообщает Reuters.

Сторонники президента Дональда Трампа потребовали ручной проверки бюллетеней, которые избиратели подали лично. Они также просили судью запретить подтверждение результатов голосование до завершения проверки.

Государственный секретарь штата Аризона Кэти Хоббс назвала иск уловкой и заявила, что сторонники Трампа "хватаются за соломинку".

Кроме того, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что у команды есть порядка 90 свидетелей по связанным с выборами искам, сообщает Sputnik.

Агентство цитирует Джулиани, который заявил, что у команды есть порядка 90 свидетелей: будет подан судебный иск о выборах в Филадельфии и Питтсбурге (штат Пенсильвания).

Когда Трамп успокоится и признает Байдена президентом?

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов признать, что проиграл на выборах, только при условии провала юридических процессов, начатых его штабом, передает Fox News со ссылкой на источники.

По информации телеканала, американский лидер "вежливо признает поражение", если "не будет пути к выигрышу" после завершения тяжб.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020 3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​ Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата. ​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря. Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени. По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса. После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров. Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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