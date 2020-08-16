"Переживал тяжелые времена": скончался брат Трампа

Умер брат Дональда Трампа / Reuters

В субботу, 15 августа, в США скончался младший брат президента страны Дональда Трампа – Роберт.

Роберт Трамп умер на 73-м году жизни, о его кончине американский лидер сообщил в заявлении, которое опубликовано на сайте Белого дома.

Глава Штатов отметил, что для него брат был лучшим другом, и его очень будет нехватать.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня (15 августа – Ред.) с миром ушел из жизни… мы встретимся снова. Память о нем будет всегда жить в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром", – поделился президент.

В августе Роберт Трамп попал в один из госпиталей Нью-Йорка. Позже стало известно о визите Дональда Трампа в госпиталь. Потом президент говорил, что его брат переживал "тяжелые времена".

Источник CNN сообщал, что родственник американского лидера болел несколько месяцев. По данным ABC News, брат Трампа находился в "очень плохом состоянии".

Напомним, Роберт Трамп на два года младше Дональда Трампа. Младший брат президента США родился в 1948 году. Брат американского лидера занимал высокий пост в Trump Organization, а потом ушел на пенсию.