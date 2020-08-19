Трамп опубликовал пленки Деркача с голосами Порошенко и Байдена

Трамп опубликовал записи Деркача / Reuters

Президент США Дональд Трамп ретвитнул аудиозапись, на которой, вероятно, записан разговор экс-президента Украины Петра Порошенко с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом. Эту беседу ранее предал публичности нардеп от Слуги народа Андрей Деркач.

Как сообщает издание The Washington Post, глава Белого дома ретвитнул так называемые "пленки Деркача", датируемые 18 февраля 2016 года.

По информации издания, фрагмент разговора посвящен увольнению генерального прокурора Украины, который ранее проводил расследование в отношении владельца украинской энергетической компании Burisma. Отметим, сын Джо Байдена, Хантер, занимал место в совете директоров данной компании.

Авторы материала уточняют, что в беседе можно услышать, как Порошенко говорит Байдену, что он принял отставку прокурора Виктора Шокина "несмотря на то, что у нас не было никаких обвинений в коррупции, у нас нет никакой информации, что он делает что-то не так".

Как ранее сообщалось, в Управлении национальной контрразведки США рассказали о роли народного депутата Андрея Деркача в контексте вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов.

Напомним, ранее Деркач опубликовал записи разговоров якобы Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и Путиным. В частности, обнародована запись разговоров людей с голосами, похожими на Порошенко и Путина от 30 апреля 2015 года. В разговоре собеседники якобы касались тем размещения миротворцев, Минского процесса и других.