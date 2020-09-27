Трамп поставил жесткое требование "сонному" Байдену

Трамп призвал Байдена сделать тест на наркотики / Reuters

Нынешний лидер США Дональд Трамп обратился ко своему главному конкуренту, демократу Джо Байдену с требованием сдать тест на содержание в крови наркотиков.

Об этом глава Соединенных Штатов написал на странице в Twitter 27 сентября. Политик отметил, что и сам пройдет эту процедуру.

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"Я буду настоятельно требовать от "сонного" Джо Байдена пройти тест на наркотики до или после дебатов во вторник [29 сентября] вечером. Естественно, я тоже соглашусь пройти", – заявил президент.

Он добавил, что выступления на дебатах Байден "были, мягко говоря, рекордно неравномерными".

"Только наркотики могли вызвать это несоответствие?" – спросил Трамп.

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