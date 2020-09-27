Трамп поставил жесткое требование "сонному" Байдену

Трамп потребовал от своего главного конкурента на выборах сдать тест на наркотики.
Нынешний лидер США Дональд Трамп обратился ко своему главному конкуренту, демократу Джо Байдену с требованием сдать тест на содержание в крови наркотиков.
Об этом глава Соединенных Штатов написал на странице в Twitter 27 сентября. Политик отметил, что и сам пройдет эту процедуру.
Читайте такжеТрамп не уйдет, даже если проиграет выборы
"Я буду настоятельно требовать от "сонного" Джо Байдена пройти тест на наркотики до или после дебатов во вторник [29 сентября] вечером. Естественно, я тоже соглашусь пройти", – заявил президент.
Он добавил, что выступления на дебатах Байден "были, мягко говоря, рекордно неравномерными".
"Только наркотики могли вызвать это несоответствие?" – спросил Трамп.
Выборы в США - что было ранее:
- Американский глава государства Дональд Трамп считает, что выборы президента США он может проиграть только в том случае, если Демократическая партия устроит якобы махинации с голосованием по почте.
- Выборы президента США должны пройти 3 ноября. Главными кандидатами на пост главы государства являются "демократ" Джо Байден и "республиканец" Дональд Трамп.
- Ранее Трамп также призывал отказаться от голосования по почте и заявил, что мирной передачи власти в США не будет. По его мнению, голосование по почте является катастрофическим.
Автор: Екатерина Трохимчук