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Трамп уходит: Байден огласил список кандидатов на ключевые должности

24 ноября 2020, 09:08

Новым государственным секретарем США станет Тони Блинкен.

Байден Reuters
Байден огласил список кандидатов на ключевые должности / Reuters

Дональд Трамп распорядился начать передачу власти Джо Байдену, а сам победитель президентских выборов огласил шесть кандидатов на ключевые должности в своей администрации.

В частности, новым государственным секретарем США станет Тони Блинкен, сказано на странице Байден-Харрис в твиттере.

Также должности получат:

  • Линда Томас-Гринфилд - постпред в ООН;
  • Джейк Салливан - АНБ;
  • Аврил Хейнс - национальная разведка;
  • Алехандро Майоркас - министерство внутренней безопасности;
  • Джон Керри (экс-госсекретарь при президенте Обаме) - спецпосланник по климату.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

  • 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.
  • По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.
  • Дональд Трамп заявил, что готов уйти со своего поста, если его соперник Джо Байден выиграет выборы без нарушений.

Когда объявят результаты выборов президента США​​ 2020

3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.​

Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.

​Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.

После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.

Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.

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