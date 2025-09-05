Тысячи 'штыков' с истребителями: WSJ о сценарии ввода западных войск в Украину

Воздушное пространство Украины могут патрулировать военные самолёты, базирующиеся за пределами страны.

Обсуждается план отправки войск в Украину / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/NATO

Главное:

План включает формирование двух отдельных наземных групп

Предполагается привлечение более 10 000 военнослужащих

Европейское военное руководство подготовило стратегический план размещения войск на территории Украины, который включает формирование двух отдельных наземных групп.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на слова одного из европейских дипломатов который пояснил, что первая группа будет заниматься подготовкой украинских военных и оказанием им помощи, а вторая — сосредоточится на создании сил сдерживания, чтобы предотвратить возможное новое наступление со стороны России.

План предполагает привлечение более 10 000 военнослужащих. При этом воздушное пространство Украины будут патрулировать военные самолёты, базирующиеся за пределами страны.

По данным источника, к разработке этой инициативы были также привлечены американские генералы, включая представителей командования НАТО.

/ Инфографика: Главред

Издание отмечает, что страны Европы ожидают от администрации президента США Дональда Трампа ясной позиции относительно степени американской поддержки этого проекта.

В августе Трамп дал понять, что Вашингтон готов задействовать ВВС для поддержки союзников в Украине, однако участие сухопутных войск США он исключил.

Европейские официальные лица, знакомые с переговорами, также сообщают, что Киев настаивает на более активной роли США в будущей системе гарантий безопасности. По их мнению, только военное присутствие Америки может заставить Россию воспринимать эти гарантии всерьёз.

Ввод западных войск в Украину - позиция НАТО

Решение о присутствии иностранных войск на территории Украины — это исключительно право Киева, и Москва не имеет полномочий диктовать такие условия. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления на Пражском оборонном саммите.

Рютте подчеркнул, что удивлён самим фактом, что Европа вообще обращает внимание на мнение России по поводу размещения союзных сил в Украине.

Ввод иностранных войск в Украину - новости по теме

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об "ощутимом прогрессе" в деле переговоров о размещении контингента по безопасности европейских партнеров. Глава государства сообщил, что в Киеве прошла встреча украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров.

Напомним, как говорил говорил замглавы Офиса президента Игорь Жовква, Украине нужны не миротворцы стран Европы, а реальное военное присутствие. "Если европейские страны серьезно настроены сделать свой вклад, они должны быть действительно серьезными. Каждый военный должен быть готов к реальному бою", - предупреждал чиновник.

Как сообщал Главред, НАТО может сыграть ключевую роль в вопросе ввода европейских войск на территорию Украины, написали журналисты Financial Times. Как полагают журналисты, могут быть задействованы командные и контрольные структуры Альянса.

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

