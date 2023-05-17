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В Британии Риши Сунака просят признать Китай угрозой нацбезопасности

Юлия Куришко
17 мая 2023, 08:47 обновлено 17 мая, 08:54
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В Британии призывают премьер-министра признать Китай опасным государством.
В Британии Риши Сунака просят признать Китай угрозой нацбезопасности
Китай могут признать угрозой нацбезопасности / коллаж Главред: фото: офис Президента, ua.depositphotos.com

Бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс лично попросила действующего руководителя правительства Риши Сунака назвать Китай "угрозой" безопасности страны.

Трасс во время визита в Тайвань призвала Запад не сотрудничать с Китаем, предупредив, что тоталитарные режимы "не говорят правду". Она сравнила напряженность между Китаем и Тайванем и российское вторжение в Украину, передает BBC.

Посольство Китая назвало визит госпожи бывшего главы британского правительства "опасным политическим трюком" и добавили, что этот визит "не принесет ничего, кроме вреда Великобритании".

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Во время борьбы за лидерство Консервативной партии Британии Лизз Трасс пообещала занять твердую позицию против китайского правительства и объявить Китай под правлением Коммунистической партии "угрозой" национальной безопасности. Но после недолгого пребывания на посту премьера ее планы так и не осуществились.

Ее преемник Риши Сунак также занял жесткую позицию, объявив Китай "самой большой долгосрочной угрозой для Британии", и пообещал закрыть все 30 пекинских Институтов Конфуция в Великобритании.

Британская помощь Украине

Напомним, что Британия предоставит Украине сотни ЗРК и беспилотников с дальностью более 200 км. Военная помощь будет доставлена в ближайшие месяцы, "поскольку Украина готовится усилить свое сопротивление российскому вторжению".

Британия поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. У Storm Shadow достаточно дальности, чтобы нанести удар вглубь оккупированной Россией территории на востоке Украины.

Первые украинские военные пилоты ВСУ пройдут обучение на боевых самолетах F-16. При подготовке будет задействована программа британских пилотов.

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