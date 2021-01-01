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У ОБСЕ новый глава: украинский конфликт теперь в приоритете

1 января 2021, 13:44
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Министр иностранных дел Швеции Анн Линде возглавила ОБСЕ.

Анн Линде
Анн Линде возглавила ОБСЕ / Reuters

1 января 2021 года у Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) изменился лидер - действующим председателем сроком на один год стала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Как сообщили в организации, Швеция сосредоточит свои усилия на защите порядка европейской безопасности, разрешении затяжных конфликтов и укреплении демократии и гендерного равенства.

"Наши приоритеты как председательствующей страны будут заключаться в том, чтобы подчеркнуть фундаментальные задачи ОБСЕ, защищая порядок европейской безопасности, отстаивая концепцию всеобъемлющей безопасности ОБСЕ и способствуя разрешению конфликтов в нашем регионе. 14 января я подробно представлю нашу программу постоянному совету ОБСЕ", – заявила Линде.

Она особо отметила, что в повестке дня в начале 2021 года будут вопросы урегулирования конфликтов в Беларуси и Украине, а также вокруг Нагорного Карабаха, которые требуют постоянного внимания со стороны организации.

Заявления ОБСЕ по Украине – о чем сообщалось ранее:

  • Противозаконная выдача Россией своих паспортов на захваченном российско-террористическими войсками Донбассе фактически блокирует выполнение Минских соглашений, в рамках которых регион должен вернуться под политический и правовой контроль Украины, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
  • В зоне ООС на Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали продление траншей на линии соприкосновения.

ОБСЕ война на Донбассе
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