У Путина оценили вероятность ввода миротворцев России в Нагорный Карабах

Миротворцы в Нагорный Карабах могут быть введены только с согласия Армении и Азербайджана - Песков / Reuters

Миротворческий континент в зону армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе может быть введен только по согласованию с Баку и Ереваном.

Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 30 октября, сообщает информагентство ТАСС.

В ответ на заявления премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Армения поддерживает ввод российских миротворцев в зону нагорно-карабахского конфликта, он заверил, что такие мероприятия могут быть реализованы исключительно с согласия сторон вооруженной конфронтации.

Также Песков добавил, что в Кремле пока не готовы предметно обсуждать данный вопрос.

"Здесь я бы в какие-то эвентуальные рассуждения не стал бы сейчас пускаться", - сказал он.Читайте такжеВойска России у границ Нагорного Карабаха: Пашинян сделал заявление

При этом он уточнил, что в ходе переговоров Путина с Пашиняном и Алиевым такие аспекты урегулирования конфликта могли обсуждаться.

"В контактах президента с его визави в Баку и Ереване затрагивается самый широкий круг аспектов, связанных с возможным урегулированием", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Миротворцы в Нагорном Карабахе