У Путина оценили вероятность ввода миротворцев России в Нагорный Карабах

Президент РФ Владимир Путин обсуждает широкий спектр вопросов урегулирования конфликта в Карабахе с лидерами Армении и Азербайджана.
Миротворческий континент в зону армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе может быть введен только по согласованию с Баку и Ереваном.
Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 30 октября, сообщает информагентство ТАСС.
В ответ на заявления премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Армения поддерживает ввод российских миротворцев в зону нагорно-карабахского конфликта, он заверил, что такие мероприятия могут быть реализованы исключительно с согласия сторон вооруженной конфронтации.
Также Песков добавил, что в Кремле пока не готовы предметно обсуждать данный вопрос.
"Здесь я бы в какие-то эвентуальные рассуждения не стал бы сейчас пускаться", - сказал он.Читайте такжеВойска России у границ Нагорного Карабаха: Пашинян сделал заявление
При этом он уточнил, что в ходе переговоров Путина с Пашиняном и Алиевым такие аспекты урегулирования конфликта могли обсуждаться.
"В контактах президента с его визави в Баку и Ереване затрагивается самый широкий круг аспектов, связанных с возможным урегулированием", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Миротворцы в Нагорном Карабахе
- Глава МИД России Сергей Лавров 14 октября заявил, что процесс урегулирования вооруженной конфронтации Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе может сопровождаться присутствием российских миротворцев.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что Баку согласен со сценарием размещения миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Однако этот процесс должен быть реализован в рамках Минской группы ОБСЕ и учитывать интересы азербайджанского государства.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью западной прессе сказал, что единственным выходом из сложившейся в Нагорном Карабахе ситуации является ввод российских миротворцев в зону конфликта.