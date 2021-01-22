У Путина одобрили ядерную сделку с США: названо условие России

Россия согласится на продление договора СНВ-3 в том случае, если Москву устроят условия - Песков / Reuters

Кремль поддерживает намерения США предложить России продлить соглашение по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Однако позиция Москвы зависит от условий сделки. На данный момент официальных предложений от Вашингтона по этому вопросу не поступало.

Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова продлить договор СНВ-3 при условиии получения возможности для дополнительных переговоров по соглашению. Россия поддерживает инициативу США, но все зависит от условий.

"Россия выступает за сохранение СНВ-3 и за продление этого договора с тем, чтобы получить определенный лаг по времени для проведения соответствующих переговоров, контактов. Мы можем только приветствовать саму политическую волю на продление этого документа, но все зависит от деталей этого предложения, которые еще предстоит изучить", - сказал он, добавив, что в Кремле пока не знают, поступала ли такая информация по дипломатическим каналам. При этом Штатам следует учитывать российскую позицию по данному вопросу, от которой Москва отступать не планирует.Читайте такжеСделка России и США по ядерному оружию: в Москве прояснили ситуацию

Кроме того, Песков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая сказала, что Байден предлагает продлить договор без предварительных условий.

"До сих пор об этом речи не шло, до сих пор выдвигались определенные условия для продления, ряд этих условий абсолютно нам не подходил, поэтому давайте сначала ознакомимся с тем, что предлагают американцы, а потом будем давать комментарии", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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