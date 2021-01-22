У Путина одобрили ядерную сделку с США: названо условие России

По словам Дмитрия Пескова, Россия не готова уступить свои позиции по СНВ-3.
Кремль поддерживает намерения США предложить России продлить соглашение по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Однако позиция Москвы зависит от условий сделки. На данный момент официальных предложений от Вашингтона по этому вопросу не поступало.
Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова продлить договор СНВ-3 при условиии получения возможности для дополнительных переговоров по соглашению. Россия поддерживает инициативу США, но все зависит от условий.
"Россия выступает за сохранение СНВ-3 и за продление этого договора с тем, чтобы получить определенный лаг по времени для проведения соответствующих переговоров, контактов. Мы можем только приветствовать саму политическую волю на продление этого документа, но все зависит от деталей этого предложения, которые еще предстоит изучить", - сказал он, добавив, что в Кремле пока не знают, поступала ли такая информация по дипломатическим каналам. При этом Штатам следует учитывать российскую позицию по данному вопросу, от которой Москва отступать не планирует.Читайте такжеСделка России и США по ядерному оружию: в Москве прояснили ситуацию
Кроме того, Песков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая сказала, что Байден предлагает продлить договор без предварительных условий.
"До сих пор об этом речи не шло, до сих пор выдвигались определенные условия для продления, ряд этих условий абсолютно нам не подходил, поэтому давайте сначала ознакомимся с тем, что предлагают американцы, а потом будем давать комментарии", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Ядерная сделка США и России
- В октябре прошлого года в американской прессе появилась информация о том, что президент Дональд Трамп намерен продлить соглашение СНВ-3 с Россией до выборов. Причем сообщалось, что стороны достигли принципиального согласия по данному вопросу.
- 13 октября в Белом доме заявили, что США готовы продлить договор при условии, согласно которому Вашингтон и Москва соглашаются на заморозку своих ядерных арсеналов.
- Российский президент Владимир Путин предложил продлить договор СНВ-3 как минимум на год без дополнительных условий, после чего следует провести переговоры по урегулированию проблем в данной сфере.
- 22 января 2021 года в The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщили, что Джо Байден предлагает продлить договор СНВ-3 с Россией на 5 лет