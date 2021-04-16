У Путина рассказали, чего ждут от переговоров Зеленского с Макроном и Меркель

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский / УНИАН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стартовавшие в Париже переговоры президента Владимира Зеленского с его французским коллегой Эммануэлем Макроном, к которым присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам представителя Кремля, от западных лидеров ожидают призывов о прекращении "провокаций" Украины на Донбассе, сообщает ТАСС.

Песков ожидает, что Меркель и Макрон донесут до Зеленского необходимость "прекратить провокации на линии соприкосновения".

"Для нас было бы очень важно, чтобы и господин Макрон, и госпожа Меркель во время конференц-колла с господином Зеленским использовали свое влияние и донесли до главы украинского государства тезис о необходимости решительного прекращения каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения и акцентировали необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня", - добавил пресс-секретарь Путина.

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Переговоры Зеленского, Макрона и Меркель:

В Париже в пятницу, 16 апреля, начались переговоры президента Украины Владимира Зеленского с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

К переговрам вскоре присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.

Согласно сообщению, лидеры стран обсудят ситуацию на востоке Украины.

Украинского лидера Макрон встретил у Елисейского дворца и они отправились на переговоры.

Переговоры Путина, Меркель и Макрона: