У Путина рассказали, чего ждут от переговоров Зеленского с Макроном и Меркель

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон должны донести до Владимира Зеленского важные тезисы, уверен Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стартовавшие в Париже переговоры президента Владимира Зеленского с его французским коллегой Эммануэлем Макроном, к которым присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.
По словам представителя Кремля, от западных лидеров ожидают призывов о прекращении "провокаций" Украины на Донбассе, сообщает ТАСС.
Песков ожидает, что Меркель и Макрон донесут до Зеленского необходимость "прекратить провокации на линии соприкосновения".
"Для нас было бы очень важно, чтобы и господин Макрон, и госпожа Меркель во время конференц-колла с господином Зеленским использовали свое влияние и донесли до главы украинского государства тезис о необходимости решительного прекращения каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения и акцентировали необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня", - добавил пресс-секретарь Путина.
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Переговоры Зеленского, Макрона и Меркель:
- В Париже в пятницу, 16 апреля, начались переговоры президента Украины Владимира Зеленского с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.
- К переговрам вскоре присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.
- Согласно сообщению, лидеры стран обсудят ситуацию на востоке Украины.
- Украинского лидера Макрон встретил у Елисейского дворца и они отправились на переговоры.
Переговоры Путина, Меркель и Макрона:
- 30 марта президент РФ Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.
- По сообщению пресс-службы Кремля, Путин снова заявлял, что Украина должна выполнять все достигнутые на высшем уровне договоренности.
- Также Путин настаивал на прямом диалоге с российскими "представителями" Донецка и Луганска и "урегулировании правовых аспектов особого статуса Донбасса".
- В то же время у президента Франции Эммануэля Макрона рассказали другую версию трехсторонних переговоров Путина, Меркель и Макрона.
- Как сообщила пресс-служба французского президента, стороны отметили, что необходимо, чтобы Россия взяла на себя обязательство по урегулированию ситуации на Донбассе.
- В пресс-службе правительства Германии отметили, что канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.