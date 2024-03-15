У Путина разразились прогнозом об "участии" Франции в войне РФ против Украины

Спикер Кремля Дмитрий Песков считает, что Франция, мол, может "повысить степень своей вовлеченности" в войну агрессора России против Украины.
Как сообщают пропагандисты РИА Новости, он сказал, что Париж, мол, не против "усилить свое участие" в войне в Украине.
"Да, безусловно, мы читаем заявления мсье Макрона. То, что Россия - противник для Франции, да, это очевидно. Собственно потому, что Франция уже втянута в войну в Украине, она косвенно участвует в этой войне. Но и, судя по заявлению господина президента, не прочь повысить степень своей вовлеченности", - подчеркнул кремлевский рупор.видео дня
Заявления о войсках Франции в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет отправить войска в Одессу, считают журналисты Le Monde. Якобы Макрон сказал, что может это сделать в ближайший год.
Если войска Франции будут в Украине, ответственность за это понесет Кремль, считает Эммануэль Макрон. По его словам, Париж не стремится к эскалации и сейчас не воюет с Россией.
Военный эксперт Олег Жданов, комментируя ранние заявления Макрона о войсках Франции в Украине, сказал, что вряд ли это возможно. Если оккупанты ударят по французским войскам, ситуация грозит мировой войной.
Риторика Макрона по войне в Украине резко поменялась
Французский лидер Эммануель Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал весьма "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, все время призывая стороны к "диалогу".
Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам.
Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США Макрон занял "воинствующую позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса.
Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.
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