УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

У РФ есть 4 "преданных друга" среди постсоветских стран: эксперт сказал, чем это грозит Украине

Алёна Воронина
13 апреля 2023, 02:20
14
В Беларуси все "зацементировано", там нет серьезной оппозиции. Ближайшим другом Путина является Лукашенко, которого белорусская армия не собирается свергать.
Максим Разумный, Владимир Путин
У РФ есть 4 "преданных друга" среди постсоветских стран, отмечает политический эксперт Максим Розумный/ Главред, сайт Кремля

У страны-агрессора России есть четыре самых "преданных" друга среди стран постсоветского пространства, и каждый факт такой "дружбы" несет свои угрозы для других государств.

Для российского диктатора Владимира Путина ближайшим другом является самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, которому хранит верность белорусская армия. Об этом рассказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный в интервью Главреду.

"Ближайший друг России – это Лукашенко, причем не только он, но и его силовые структуры. Белорусская армия, возможно, не готова стать оккупационной и прийти в Украину, но она не собирается и свергать диктатора, сохраняет ему верность и, очевидно, поддерживает идею "славянского единства", то есть остается союзником Российской армии", – отмечает политический эксперт.

видео дня

При этом значительная часть белорусского общества находится под идеологическим и пропагандистским влиянием России. То есть в РБ на самом деле нет серьезных оппозиционных движений, там, вероятнее всего, всё "зацементировано", считает Розумный.

Однако, по его словам, в отношениях России и Беларуси всё может резко измениться, если будет свергнут режим Лукашенко. Тогда РБ может стать полной противоположностью тому, какой она есть сейчас, и дистанцироваться от РФ.

"То есть там, где Россия сегодня имеет наибольший выигрыш, она может в один момент получить свой наибольший проигрыш", – говорит эксперт.

Еще одним другом России на постсоветском пространстве является Армения. По словам Розумный, эта страна является очень условным союзником России, ведь она, вероятнее всего, является просто зависимым вассалом, который может в любой момент резко изменить свою ориентацию без всяких сомнений или оговорок.

Третья страна-друг РФ – это Киргизстан, в котором руководящий клан зависим от Москвы и проводит соответствующую политику.

"Но Кыргызстан известен в Центральной Азии тем, что государственные перевороты и революции там происходят довольно часто, поэтому там так же всё может измениться в один момент", – говорит умный.

Четвертая страна – Таджикистан. Политический эксперт напомнил, что именно лидер этой страны Эмомали Рахмон единственный приехал на парад 9 мая к Путину. По словам Розумного, это государство, возможно, сейчас является самым верным союзником России. Однако это имеет свою причину.

"Но все это обусловлено простым фактом: Таджикистан – беднейшая страна региона, откуда население массово выезжает работать в Россию, и где очень велика опасность афганской дестабилизации. Словом, Таджикистан всё время под угрозой и всё время бедствует, поэтому его зависимость от России объективно обусловлена. Но если кто-то обеспечит ему альтернативу, обеспечит ресурсами и защитой, никто не помешает изменить курс", – сказал политический эксперт.

По его словам, у России нет более близких друзей, чем эти четыре страны.

Война в Украине

Ранее политический эксперт Максим Розумный отмечал, что страна-агрессор Россия может остановить войну против Украины и даже осудить ее, если внутри РФ произойдут какие-то серьезные изменения. Особенно к такому шагу может подтолкнуть смена руководства России.

После утечки секретных документов Пентагона стало известно, что США рассматривали четыре "диких", то есть маловероятных, сценария развития войны в Украине. Разведка Соединенных Штатов просчитывала, как могут развиваться события в войне в случае смерти лидеров Украины или России, смены руководства Вооруженных сил РФ и удара по Кремлю.

Ранее сообщалось, что США планируют предоставить Украине больше вооружения для борьбы с российской оккупационной армией. В частности, украинские военные могут дополнительно получить больше танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley. О таких планах американцев рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Напомним, Зеленский отреагировал на кадры с казнью оккупантами воина ВСУ, которого российские захватчики обезглавили. По словам главы государства, это видео должно увидеть мир, чтобы понять истинное лицо России.

Вас также может заинтересовать:

новости России война в Украине Таджикистан Киргизстан Максим Розумный новости Беларуси новости Армении
Реклама

Главное за день

У РФ есть 4 "преданных друга" среди постсоветских стран: эксперт сказал, чем это грозит Украине

У РФ есть 4 "преданных друга" среди постсоветских стран: эксперт сказал, чем это грозит Украине

02:20 Мир
В ближайшее время контрнаступления не будет: один нюанс мешает военным атаковать россиян - Арестович

В ближайшее время контрнаступления не будет: один нюанс мешает военным атаковать россиян - Арестович

23:45 Украина
У Зеленского заявили, что тысячи граждан РФ бегут из Крыма перед контрнаступлением ВСУ

У Зеленского заявили, что тысячи граждан РФ бегут из Крыма перед контрнаступлением ВСУ

22:11 Политика
Все главные новости

Последние новости

02:20

У РФ есть 4 "преданных друга" среди постсоветских стран: эксперт сказал, чем это грозит Украине

01:55

"Почувствуйте это": звездная украинская прыгунья потрусила ягодицами в ярких мини-шортахВидео

01:30

"Режим может исчезнуть за три дня": Арестович объяснил, почему Путин до сих пор живой

01:00

Имена женщин, с которыми хорошо: 3 настоящих ангела

00:51

Чистый четверг 2023: 4 запрета, которые категорически нельзя нарушать - приметы 13 апреляВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

00:30

Свет, занавес, аплодисменты: топ-4 прирожденных актеров по знаку зодиака

12 апреля, среда
23:45

В ближайшее время контрнаступления не будет: один нюанс мешает военным атаковать россиян - АрестовичВидео

23:31

Генпрокуратора РФ решила проверить всю семью Пугачевой

23:09

"Бегите из России": Машкова обратилась к россиянам

Реклама
22:50

"Опознал своих бывших коллег": стало известно, кто обезглавил украинского военного - правозащитникВидео

22:31

Страстная пятница 2023: что нельзя делать в самый строгий день года - приметы 14 апреляВидео

22:11

У Зеленского заявили, что тысячи граждан РФ бегут из Крыма перед контрнаступлением ВСУВидео

21:48

"Визжал на их языке": Сеть взорвалась из-за поста бывшего пресс-офицера о казненном военномФотоВидео

21:43

Камалия поссорилась с мужем-миллиардером из-за его "российской" дочериВидео

21:29

"Китаю нравится идея": эксперт объяснил игру Макрона с "автономностью" Европы от СШАВидео

21:01

Доверенное лицо Путина: в России скончался известный пропагандист, призывал бомбить УкраинуВидео

20:17

Когда закончится война в Украине: Арестович назвал три новых сценарияВидео

20:04

Войска РФ в блокаде и десант ВСУ в Крыму: эксперт объяснил, почему враг не удержит полуостровВидео

19:58

Цены резко упадут: министр назвал точный период, когда продукты начнут дешеветьВидео

19:48

Со сложной задачкой справятся единицы: нужно за 11 секунд найти лишнюю букву на картинкеВидео

Реклама
19:45

Иранский узел: политическое фиаско России и Ирана на Южном Кавказемнение

19:44

3 соблазнительные и немного дерзкие короткие стрижки 2023, в которые сложно не влюбитьсяФото

19:20

Китай хочет рассорить Европу и США: Илия Куса - о причинах визита Макрона к СиЭксклюзив

18:57

США наказали Россию новыми жесткими санкциями за войну в УкраинеВидео

18:45

Данилов разнес "компромиссы" с РФ: выберете позорный мир – получите войну с Четвертым рейхомВидео

18:44

"Это уродливая страна": в РФ отменяют концерты "Фантазера" Ярослава Евдокимова за критику КремляВидео

18:33

"Слив" данных Пентагона: в документах есть правдивая информация - РезниковВидео

18:10

Почему нельзя ставить сумку на стол - привычка, которая делает человека бедным

18:07

Синоптик рассказала, когда в Украину налетит настоящая жараВидео

17:41

Армия Украины за одну-две недели устроит прорыв в Крыму: полковник ВСУ назвал сценарийВидео

17:24

Украина отложила контрнаступление ВСУ из-за 2 причин - The Washington PostВидео

17:08

Франция заблокировала решение ЕС о поставке снарядов Украине - польские СМИВидео

17:05

В какой цвет покрасить яйца на Пасху: они принесут счастье и богатство всей семьеВидео

16:39

"Уничтожал морально": Мишина призналась, общается ли с улепетнувшим в США ЭллертомВидео

16:37

"Пусть дважды подумают": Тайвань готов воевать с Китаем в случае нападения ПекинаВидео

16:35

Почему нельзя мыть пол вечером: обернется бедой для всей семьи

16:34

"Российскую сеть Брокард необходимо передать государству, как это сделали с ТРЦ Ocean Plaza" - аналитик Роман Портянко

16:33

"Потеря Крыма станет катастрофой": эксперт назвал три сценария завершения войны в Украине и провал РФВидео

16:29

Какие знаки зодиака самые богатые: 3 любимчика фортуны

16:22

Счастливы вместе: Бритни Спирс опровергла слухи про развод с молодым мужемВидео

Реклама
16:11

Не сможете оторваться: как правильно приготовить ароматные сушеные грибыВидео

15:38

Казнь оккупантами военного ВСУ: в Минобороны сделали важное заявление

15:28

Злата Огневич на честном видео показала, как выглядит в реальной жизниВидео

15:23

ВСУ нужно разрубить "сухопутный коридор", чтобы за полгода освободить Крым – экспертВидео

15:17

Почему появляется моль в доме: несколько действенных способов от нее избавитьсяВидео

15:17

Генпрокуратура РФ взялась за Софию РотаруВидео

15:03

"Мир должен отреагировать адекватно!" - Виталий Кличко об очередной жестокой казни россиянами украинского защитника

14:52

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник на запорожский фронт

14:46

Глубоко беременная жена Чмерковского показала свои формы на отдыхеВидео

14:42

Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к реальной войнеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять