У РФ есть 4 "преданных друга" среди постсоветских стран: эксперт сказал, чем это грозит Украине

В Беларуси все "зацементировано", там нет серьезной оппозиции. Ближайшим другом Путина является Лукашенко, которого белорусская армия не собирается свергать.

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У РФ есть 4 "преданных друга" среди постсоветских стран, отмечает политический эксперт Максим Розумный/ Главред, сайт Кремля

У страны-агрессора России есть четыре самых "преданных" друга среди стран постсоветского пространства, и каждый факт такой "дружбы" несет свои угрозы для других государств.

Для российского диктатора Владимира Путина ближайшим другом является самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, которому хранит верность белорусская армия. Об этом рассказал доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный в интервью Главреду.

"Ближайший друг России – это Лукашенко, причем не только он, но и его силовые структуры. Белорусская армия, возможно, не готова стать оккупационной и прийти в Украину, но она не собирается и свергать диктатора, сохраняет ему верность и, очевидно, поддерживает идею "славянского единства", то есть остается союзником Российской армии", – отмечает политический эксперт.

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При этом значительная часть белорусского общества находится под идеологическим и пропагандистским влиянием России. То есть в РБ на самом деле нет серьезных оппозиционных движений, там, вероятнее всего, всё "зацементировано", считает Розумный.

Однако, по его словам, в отношениях России и Беларуси всё может резко измениться, если будет свергнут режим Лукашенко. Тогда РБ может стать полной противоположностью тому, какой она есть сейчас, и дистанцироваться от РФ.

"То есть там, где Россия сегодня имеет наибольший выигрыш, она может в один момент получить свой наибольший проигрыш", – говорит эксперт.

Еще одним другом России на постсоветском пространстве является Армения. По словам Розумный, эта страна является очень условным союзником России, ведь она, вероятнее всего, является просто зависимым вассалом, который может в любой момент резко изменить свою ориентацию без всяких сомнений или оговорок.

Третья страна-друг РФ – это Киргизстан, в котором руководящий клан зависим от Москвы и проводит соответствующую политику.

"Но Кыргызстан известен в Центральной Азии тем, что государственные перевороты и революции там происходят довольно часто, поэтому там так же всё может измениться в один момент", – говорит умный.

Четвертая страна – Таджикистан. Политический эксперт напомнил, что именно лидер этой страны Эмомали Рахмон единственный приехал на парад 9 мая к Путину. По словам Розумного, это государство, возможно, сейчас является самым верным союзником России. Однако это имеет свою причину.

"Но все это обусловлено простым фактом: Таджикистан – беднейшая страна региона, откуда население массово выезжает работать в Россию, и где очень велика опасность афганской дестабилизации. Словом, Таджикистан всё время под угрозой и всё время бедствует, поэтому его зависимость от России объективно обусловлена. Но если кто-то обеспечит ему альтернативу, обеспечит ресурсами и защитой, никто не помешает изменить курс", – сказал политический эксперт.

По его словам, у России нет более близких друзей, чем эти четыре страны.

Война в Украине

Ранее политический эксперт Максим Розумный отмечал, что страна-агрессор Россия может остановить войну против Украины и даже осудить ее, если внутри РФ произойдут какие-то серьезные изменения. Особенно к такому шагу может подтолкнуть смена руководства России.

После утечки секретных документов Пентагона стало известно, что США рассматривали четыре "диких", то есть маловероятных, сценария развития войны в Украине. Разведка Соединенных Штатов просчитывала, как могут развиваться события в войне в случае смерти лидеров Украины или России, смены руководства Вооруженных сил РФ и удара по Кремлю.

Ранее сообщалось, что США планируют предоставить Украине больше вооружения для борьбы с российской оккупационной армией. В частности, украинские военные могут дополнительно получить больше танков Abrams и боевых машин пехоты Bradley. О таких планах американцев рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Напомним, Зеленский отреагировал на кадры с казнью оккупантами воина ВСУ, которого российские захватчики обезглавили. По словам главы государства, это видео должно увидеть мир, чтобы понять истинное лицо России.

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