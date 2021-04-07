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У советника Путина обнаружили шикарную виллу на Карибах

7 апреля 2021, 22:56
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В 2020 году, по данным французского коммерческого реестра, Юмашевы стали владельцами компании CDA, зарегистрированной на Сен-Бартелеми, в округе Анс-де-Кайе.

Путин
У советника Путина нашли шикарные апартаменты / Reuters

Советник президента РФ Владимира Путина Валентин Юмашев и его жена Татьяна Юмашева являются владельцами виллы за 15 миллионов евро на острове Сен-Бартелеми в Карибском море, говорится в расследовании Новой Газеты.

В 2020 году, по данным французского коммерческого реестра, Юмашевы стали владельцами компании CDA, зарегистрированной на Сен-Бартелеми, в округе Анс-де-Кайе.

В доверенности, оформленной на юриста при регистрации, говорится, что компания создана "для приобретения объектов недвижимости". Вместе с этой доверенностью Валентин и Татьяна оформили у нотариуса документы на покупку дома на острове. В выписке из договора купли-продажи речь идет об объекте площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

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Недвижимость обошлась новым собственникам в 15 миллионов евро.

Договор о покупке подписал Валентин Юмашев как представитель компании CDA. Отмечается, что информация о том, что Юмашев — советник Путина на общественных началах, стала известна только в 2018 году.

На сайте Кремля появилось распоряжение президента о его назначении. По данным СМИ, эту информацию опубликовали из-за технической ошибки. Тогда же выяснилось, что Юмашев исполняет обязанности советника уже 18 лет.

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