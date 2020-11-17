У Трампа сделали важное заявление о передачи власти в США

Советник по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен отметил, что администрация обеспечит качественную передачу власти демократу. Но есть условие.
Администрация действующего президента США Дональда Трампа готова профессионально передать власть "демократу" Джо Байдену. Но есть оговорка.
В Белом доме уточнили, что сделают это только тогда, когда будет доказано, что Байден действительно одержал победу на выборах 2020 года. Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает Reuters.
Он выразил надежду, что лидером президентской гонки признают Трампа, но отметил, что готов работать и с Байденом.
Чиновник выразил убеждение, что администрация обеспечит качественную передачу власти демократу.
"Если команду Байдена – Харрис признают победителями, а сейчас все выглядит так, у нас будет очень профессиональная передача власти от Совета национальной безопасности, в этом никаких сомнений нет", – заявил О'Брайен.
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Выборы в США – о чем сообщалось ранее:
- Президент США Дональд Трамп заявил о победе Джо Байдена на президентских выборах. По его словам, Байден "победил, потому что выборы были сфальсифицированы".
- Позже Трамп заявил о том, что не признает свое поражение на президентских выборах.
- Эксперт раскрыл сценарий, как Трамп останется в Белом доме.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.