У Трампа сделали важное заявление о передачи власти в США

Белый дом / Фото Reuters

Администрация действующего президента США Дональда Трампа готова профессионально передать власть "демократу" Джо Байдену. Но есть оговорка.

В Белом доме уточнили, что сделают это только тогда, когда будет доказано, что Байден действительно одержал победу на выборах 2020 года. Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает Reuters.

Он выразил надежду, что лидером президентской гонки признают Трампа, но отметил, что готов работать и с Байденом.

Чиновник выразил убеждение, что администрация обеспечит качественную передачу власти демократу.

"Если команду Байдена – Харрис признают победителями, а сейчас все выглядит так, у нас будет очень профессиональная передача власти от Совета национальной безопасности, в этом никаких сомнений нет", – заявил О'Брайен.

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