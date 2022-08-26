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Убежал в Чехию: депутата Юрия Бойко заметили на прогулке в Карловых Варах

26 августа 2022, 19:05

Бойко не ответил журналистам, что делает во время войны в Чехии.

Юрий Бойко
Юрий Бойко / УНИАН, Схеми

Бывший сопредседатель партии и фракции ОПЗЖ, а теперь глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрий Бойко, был замечен 25 августа в Карловых Варах в Чехии.

Как сообщают Схемы, пресс-секретарь нардепа ответил, что 63-летний Бойко "взял отпуск за свой счет с 22 по 29 августа", а в Карловых Варах находится на лечении.

Сам Бойко прочитал, но оставил без ответа вопрос журналистов о том, что именно он и его соратники, недавние члены ныне запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, делают для противодействия российской агрессии, а также чувствует ли Бойко личную политическую и моральную ответственность за многолетнее сеяние пророссийских и антизападных настроений в Украине.

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Юрий Бойко

Отметим, Юрий Бойко был сопредседателем партии и фракции ОПЗЖ в Верховной Раде вместе с Вадимом Рабиновичем. С 21 апреля 2022 г. — председатель депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" в ВРУ, созданной из бывших членов ОПЗЖ.

Удар армии Украины по "вышкам Бойко"

Украинские войска, 20 июня, вероятно, нанесли ракетный удар по двум буровым установкам в Черном море – "вышкам Бойко". Об этом рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Наши ракетчики курили не возле Змеиного, а курили возле "вышек Бойко". Ракетный удар по вышкам немного помешал газодобыче в украинском Черном море со стороны россиян", - сказал политик.

Самопровозглашенные "власти" Крыма в лице Сергея Аксенова также заявили, что ВСУ нанесли удар ракетами по "вышкам Бойко".

В Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе не делали заявлений относительно возможного удара ВСУ по захваченным Россией двум буровым установкам в Черном море.

Справка: "Вышки Бойко"

Россия в ходе событий весны 2014 года вместе с Крымским полуостровом захватила и две украинские буровые платформы в Черном море. Все 8 лет оккупанты пользовались инфраструктурой для газодобычи. Кроме того, на данных объектах россияне оборудовали наблюдение за обстановкой на воде при помощи радиотехнической разведки.

Две буровые башни – "Петр Годованец" и "Украина" – в публичном пространстве называют "вышками Бойко", Их приобрели во времена Януковича. Тогда министром энергетики был Юрий Бойко – один из лидеров ОПЗЖ.

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Юрий Бойко ОПЗЖ
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