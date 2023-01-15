Убивший более 80 женщин маньяк РФ попросился в армию оккупантов на войну в Украину

Российский маньяк не смущаясь говорит, что хочет "в армию" и не против отправиться на войну, хотя и опасается холодов.

Михаил Попков / t.me/pr_russia

Отбывающий два пожизненных наказания бывший российский милиционер Михаил Попков, убивший более 80 женщин и получивший после этого кличку "Ангарский маньяк", заявил о том, что хочет отправиться в Украину воевать в рядах российских наемников.

Его слова опубликовали пропагандисты из "Вести Иркутск". Издание сообщило, что сейчас Попкова этапировали из Мордовии в Иркутск из-за признания в убийствах, в которых он не был ранее обвинен.

У Попкова спросили, какое у него есть желание. Российский маньяк не смущаясь ответил, что хочет "в армию" и не против отправиться на войну, хотя и опасается холодов.

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Как известно, главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вербует в российских тюрьмах "новобранцев", которых отправляют на войну в Украину.

При этом потери на войне среди "вагнеровцев" колоссальные. Большинство ликвидируют на линии фронта.

Ранее сообщалось, что в Новошахтинске, который находится в 20 км от границы с Украиной, неизвестный в камуфляже и балаклаве стрелял из пулемета в полицейских, которые прочесывали местность в поисках пропавшей женщины.

В результате 27-летний сержант был ранен, его госпитализировали. Telegram-каналы писали, что это был дезертир из ЧВК Вагнера.

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