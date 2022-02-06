УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Ученые выяснили, что для заражения COVID-19 хватает одной капли с вирусом

6 февраля 2022, 09:09

По словам ученых, средний инкубационный период вируса составил 42 часа.

коронавирус
Ученые выяснили, что для заражения COVID-19 хватает одной капли с вирусом / коллаж Pixabay, Reuters

Чтобы заразиться коронавирусом, достаточно попадания в организм одной капли с вирусом. К такому выводу пришли ученые во время нового эксперимента.

Исследователи намеренно заразили молодых здоровых добровольцев SARS-CoV-2 и проследили, как проходит процесс инфицирования. Результаты опубликовали в In Review.

К исследованию привлекли 34 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет. Они никогда не были инфицированы коронавирусом и не получали прививку от COVID-19. Кроме того, все участники имели отрицательный результат на антитела против коронавируса.

Ученые ввели добровольцам низкую дозу SARS-CoV-2 в виде капель в нос. Отмечается, что они содержали примерно такое же количество вируса, как в одной капле слизи из носа человека, инфицированного коронавирусом.

Версия SARS-CoV-2, использованная в исследовании, предшествовала Альфа-варианту, но отличалась от исходной версии вируса мутацией под названием D614G. Эта мутация влияет на шиповидный белок, который вирус использует для заражения клеток, и, как считается, увеличивает трансмиссивность вируса, говорят ученые.

Реклама

Половина добровольцев заразились COVID-19. У 16 ​​из них появились симптомы от легкой до умеренной степени, такие как боль в горле, головная боль, боли в мышцах и суставах, усталость и лихорадка. Примерно треть инфицированных потеряли обоняние, а у 10 из этих людей обоняние вернулось к норме в течение трех месяцев. У троих людей остался дефицит вкуса и обоняния.

Главный автор исследования доктор Кристофер Чиу заявил, что, к счастью, в их модели инфицирования здоровых молодых взрослых участников не было серьезных симптомов или клинических проблем. "По этой причине результаты исследования наиболее характерны для легких инфекций, а не для тяжелых", – сказал он.

По словам ученых, средний инкубационный период вируса составил 42 часа.

Исследователи брали образцы мазков из горла и носа участников два раза в день и рассчитывали количество присутствующего жизнеспособного вируса с помощью ПЦР-тестов и лабораторных анализов. Они обнаружили, что количество вируса у участников быстро увеличивалось после инкубационного периода.

По их словам, вирус может быть обнаружен сначала в горле примерно через 40 часов после контакта с больным человеком, а затем в носу примерно через 58 часов после заражения.

В среднем вирусная нагрузка участников достигла пика через пять дней после их первоначального контакта. Группа сообщила, что уровень вируса в горле обычно оставался ниже, чем в носу, а также достигал пика раньше.

Экспресс-тесты с меньшей вероятностью обнаруживали вирус на низких уровнях, а это означало, что в то время была большая вероятность "ложноотрицательных" результатов.

Теперь команда ученых планирует выяснить, почему другие участники эксперимента не заразились SARS-CoV-2. Они также планируют провести аналогичный эксперимент со штаммом Дельта. Об анализе Омикрона пока ничего неизвестно.

Ранее эксперты из Южной Африки, где впервые обнаружили новый штамм коронавируса, выяснили, что симптомы заражения "Омикроном" – это першение в горле, сухой кашель, сильная усталость, легкие боли в мышцах и ночная потливость.

Читайте также:

viber
коронавирус коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые выяснили, что для заражения COVID-19 хватает одной капли с вирусом». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Удивительные возможности, карьерный рост и успех во всем: кто из знаков станет баловнями судьбы в конце зимыУдивительные возможности, карьерный рост и успех во всем: кто из знаков станет баловнями судьбы в конце зимы Зальет дождями и разжарит по максимуму: украинцев предупредили об аномальном летеЗальет дождями и разжарит по максимуму: украинцев предупредили об аномальном лете Приметы на 3 февраля: что нельзя делать в день Максима и как не попасть в бедуПриметы на 3 февраля: что нельзя делать в день Максима и как не попасть в беду В Украине наметет до 1,5 метра снега: каким регионам готовиться к непогодеВ Украине наметет до 1,5 метра снега: каким регионам готовиться к непогоде Расстрел солдат в Днепре: пострадавший парень рассказал, как все начиналосьРасстрел солдат в Днепре: пострадавший парень рассказал, как все начиналось
09:15

Зеленский трогательно поздравил супругу с днем рождения

09:09

Ученые выяснили, что для заражения COVID-19 хватает одной капли с вирусомВидео

09:07

Сон с субботы на воскресенье: о чем предупреждает и будет ли он вещим

08:30

Коронавирус в Украине 6 февраля: за сутки обнаружили более 27 тысяч новых больных

08:04

Гороскоп на сегодня, 6 февраля 2022: Стрельцам – успех, Тельцам – важное знакомство, Рыбам – предательствоВидео

Реклама
08:02

Великобритания отправила в Украину сотню элитных военных - MirrorВидео

07:45

Для США случилось наихудшеемнение

07:34

"Киев может пасть в течение нескольких дней": Россия готова к вторжению в Украину на 70% - ReutersВидео

07:10

Гороскоп Елены Зеленской: почему президентская семья под угрозой

07:06

3 простых способа, которые сделают прихожую невероятно уютнойВидео

06:29

"Черный лебедь" Монастырскогомнение

06:02

Сказочный сиреневый маникюор – самый нежный маникюр весна 2022Фото

05:40

Нежный яблочный штрудель из лаваша за 20 минут: превосходный десертВидео

05:29

Ждать ли ранней весны: украинцам дали неожиданный прогноз на февральВидео

05:01

Будут пышно цвести: сахар - проверенное удобрение для всех растений, которое всегда есть под рукой

04:22

В моду на 2022 год вернулись брови в стиле свободолюбивых 90-хВидео

03:50

Как сделать кухню чистой и уютной: 3 вещи, от которых нужно срочно избавитьсяВидео

03:21

Ученые назвали витамин, дефицит которого в 10 раз повышает смертность от COVID-19Видео

02:44

Украине грозит топливная блокада: когда ждать коллапса на АЗСВидео

02:15

Поможет при артрите, кашле и для похудения: почему имбирь нужно есть каждый день

Реклама
01:47

"Это безнадежно": Комаровский разнес популярное лекарство от коронавируса

01:17

Вторая жизнь стеклянных банок: креативные идеи, которые упростят жизнь

01:05

Расширяем пространство: 7 элементов в дизайне, которые срочно нужно поменятьВидео

00:51

Приметы на 6 февраля: что нельзя делать в день Ксении и как не попасть в бедуВидео

00:32

Станет любимым уголком в доме: самые модные цвета для кухни в 2022 годуФотоВидео

05 февраля, суббота
23:51

Лидеры Германии, Франции и Польши вместе обсудят вопрос угрозы вторжения России в УкраинуВидео

23:47

Приметы на 7 февраля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

23:13

Охранник прогнал девушку с ДЦП из магазина: чем закончилась история

22:40

В Киеве полицейский "фантом" столкнулся с Лексусом: кто виноватВидео

22:05

"Зеленский трухнул": Лукашенко заикнулся о войне с УкраинойВидео

21:40

Розыгрыш боевых действий по переходу в наступление: Россия будет стрелять в 50 км от УкраиныВидео

21:30

Цена газа в Украине взлетела почти в 5 раз: как и почему подскочила стоимостьВидео

21:00

Восьмая "птица" передала Украине 86 тонн оборонительных боеприпасов от СШАВидео

20:44

Украинские фаны зарядили хит о Путине на ЧЕ по футзалу: в РФ закатили истерикуВидео

20:37

Дом, как картинка, и муж доволен: лучшие жены по знаку зодиакаВидео

20:19

Стало известно, где активно продают черноземВидео

19:51

У Зеленского разнесли фейк оккупантов о переговорах Киева с боевиками "ЛДНР"Видео

19:49

Руслана Писанка упала в обморок во время выступления: инцидент попал на видео

19:31

Квартал 95 назвали "русским комедийным шоу" в Германии: как отреагировал коллектив

19:30

Горячие признания Путина Си Цзиньпинумнение

Реклама
19:26

Пугачева предстала на редком семейном фото

18:56

Отцом оказался незнакомец: ДНК-тест вскрыл грандиозную медицинскую ошибкуВидео

18:30

"Харьков - это Украина": в городе прошел Марш ЕдинстваФото

18:07

Удивительные возможности, карьерный рост и успех во всем: кто из знаков станет баловнями судьбы в конце зимыВидео

17:59

Пассажир предотвратил катастрофу: в Одессе в последний момент задержали взлет пассажирского бортаВидео

17:56

В НАТО заявили о наращивании войск РФ у границ с УкраинойВидео

17:56

США призывают Японию "прижать" Россию санкциями в случае вторжения в УкраинуВидео

17:37

День ангела Оксаны: поздравления, сердечные картинки и открытки к празднику

17:30

Финансовый гороскоп на неделю 7-13 февраля: Львам – интриги недругов, Девам – большой куш, Рыбам - кражаВидео

17:24

После визита в Украину Эрдоган заболел коронавирусом: появилась реакция ЗеленскогоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять