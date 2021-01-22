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Удар Запада и заговор элит: дипломат раскрыл сценарий смены власти в России

22 января 2021, 03:40
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По словам Павла Климкина, власть в России может поменяться в определенный момент.

Навальный
В России после ареста Навального может возникнуть новый консенсус элит - дипломат / Reuters

Российские элиты при поддержке Запада могут принять решение о политических переменах и смене власти в России. Вряд ли будет установлен демократический режим, однако это вариант определенной перезагрузки системы.

Как заявил украинский дипломат, бывший глава МИД Павел Климкин в эфире телеканала Украина 24, у российских элит есть стремление к приумножению своих активов, с чем могут быть трудности в связи с действиями нынешней власти в РФ. Поэтому в государстве может произойти заговор при участии Запада, который способен изменить власть в России.

"В России всегда работал "боярский сговор". Российские элиты понимают, что то, что они себе нагребли, нужно как-то сохранить и развить. При сегодняшнем путинском режиме это все находится в "черной коробке". В какой-то момент, и в этом Запад может помочь, может возникнуть абсолютно другая конфигурация, которая решит, что России нужен другой режим. Это не будет всплеск чистой демократии, но тем не менее, это тоже вариант перезагрузки, и Запад тут тоже может сыграть серьезную роль", - сказал политик, комментируя ситуацию в России после ареста оппозиционера Алексея Навального.Читайте также"Жаба на трубе и бункерные воры": Навальный разругал власти РФ и призвал к уличным протестам

Также он добавил, что протесты в России 23 января вряд ли станут массовыми акциями, однако никто не прогнозировал масштабных акций и против Лукашенко в Беларуси. Поэтому российские митинги нужно поддерживать.

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новости России Павел Климкин протесты в России новости Украины
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