Украина получит от Аргентины два вертолета Ми-171Е - Pucara Defensa

Передача вертолетов Украине засчитается как часть оплаты за самолет F-16 Fighting Falcon, который вскоре получит Аргентина.

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Украина получит от Аргентины два вертолета Ми-171Е, произведенные в РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, pucara.org

Военно-воздушные силы Аргентины передадут Силам обороны Украины два гражданских вертолета Ми-171Е. Соответствующие договоренности аргентинское правительство заключило с США.

Как пишет Pucara Defensa, Украина получит от Аргентины два вертолета Ми-171Е, произведенные в РФ.

Передача вертолетов Украине засчитается как часть оплаты за самолет F-16 Fighting Falcon, который вскоре получит Аргентина.

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"Это было бы воспринято как небольшой, но важный жест поддержки Украины после российского вторжения", — пишет издание.

Что известно о вертолетах, которые Украина получит от Аргентины

Ми-171Е принадлежали эскадрилье III вертолетной группы VII авиабригады, которая дислоцируется в Морено в Буэнос-Айрес. Они предназначались для выполнения поисково-спасательных работ и миссий в Антарктике.

Вертолеты оборудованы дополнительными топливными баками и загрузочным краном, способны работать в сложных метеорологических условиях, преодолевать большие расстояния, имеют метеорологические радары и аварийные поплавки.

Вертолет создан на основе советского вертолета Ми-8 и выпускается российским холдингом "Вертолеты России", которая входит в корпорацию "Ростех".

Одна из модификаций этого устройства, Ми-8АМТШ, вмещает 16 десантников или 12 раненых, может перевозить до 4 тонн груза.

Аргентина приобрела Ми-171Е у РФ в 2011 году. Цена не указывается, однако похожая модель Ми-8АМТШ-ВА стоила 250 млн руб. в 2012 году. В 2021 году воздушные суда должны были бы пройти технический осмотр, но он не состоялся "из-за проблем с поддержкой со стороны России". Затем началось российское вторжение и осмотр отложили.

Визит Зеленского в Аргентину

Президент Зеленский 10 ноября посетил с рабочим визитом Аргентину. Он поехал в Буэнос-Айрес на инаугурацию президента страны Хавьера Милея.

Зеленский подчеркнул, что услышал сигналы нового президента Аргентины относительно будущей поддержки Украины, которая борется против российской агрессии.

"Мы это почувствовали. У меня было ощущение, что вы именно такой человек, который отвечает словам, которые говорит. И я подумал, что мы должны поддержать нового президента Аргентины, сказать, что мы уверены, что у нас может быть мощное общее будущее", - сказал глава государства.

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