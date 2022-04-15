Украина запросила у США противокорабельные ракеты - NYT

Украинские представители несколько недель уговаривали Пентагон предоставить противокорабельные ракеты и другие средства для обороны побережья.
Украина запросила у США противокорабельные ракеты и средства для береговой обороны. Вашингтон удовлетворил просьбу Киева и включил эти вооружения в новый пакет военной помощи на 800 млн долларов, пишет New York Times.
По данным источников издания, украинские представители несколько недель уговаривали Пентагон предоставить противокорабельные ракеты и другие средства для обороны побережья. Как отметили собеседники газеты, просьба Украины была удовлетворена. Эти вооружения вошли в пакет военной помощи, о котором на этой неделе объявил президент США Джо Байден.
Кроме того, Пентагон потребовал от американских производителей вооружений подготовить предложения по дополнительным противокорабельным ракетам, которые США смогут поставить Украине и другим союзникам.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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