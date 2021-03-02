Украинские дипломаты поиздевались над РФ из-за фото крепости в Крыму

Украинское посольство в Великобритании устроило с российским посольством перебранку из-за снимка крепости Ени-Кале, которая находится в захваченном РФ Крыму.
Российское посольство в Великобритании опубликовало в социальной сети Twitter фотоснимок с изображением крепости Ени-Кале, которая расположена близ города Керчь в аннексированном Россией полуострове Крыму, и назвало ее "русской".
"Доброе утро. Крепость Ени-Кале, Крым, Россия", ‒ написали они.
Посольство Украины отреагировало немедленно и гневно.
"Как насчет того, чтобы публиковать фотографии вашей территории? Мы слышали, что она крупнейшая в мире. Или вы перевезли всех ваших хороших фотографов в оккупированный Крым? Крым — это Украина", — написали в Twitter украинские дипломаты.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В июле 2019 года российское посольство в Великобритании опубликовало в своем аккаунте в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
- 26 февраля 2020 года под посольством России в Киеве прошла акция, которая была посвящена шестой годовщине аннексии Крыма. Активисты бросали на территорию дипломатического учреждения лапти.
- Акция прошла в рамках международной кампании "Нет Нормандии без Крыма!" и получила название "Шесть лет оккупации Крыма – шесть требований к агрессору",
Автор: Дмитрий Видоменко