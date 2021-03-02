Украинские дипломаты поиздевались над РФ из-за фото крепости в Крыму

Украинские дипломаты поиздевались над РФ из-за фото / Википедия

Российское посольство в Великобритании опубликовало в социальной сети Twitter фотоснимок с изображением крепости Ени-Кале, которая расположена близ города Керчь в аннексированном Россией полуострове Крыму, и назвало ее "русской".

"Доброе утро. Крепость Ени-Кале, Крым, Россия", ‒ написали они.

Посольство Украины отреагировало немедленно и гневно.

"Как насчет того, чтобы публиковать фотографии вашей территории? Мы слышали, что она крупнейшая в мире. Или вы перевезли всех ваших хороших фотографов в оккупированный Крым? Крым — это Украина", — написали в Twitter украинские дипломаты.

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