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Скончался мультипликатор легендарного Тома и Джерри

20 апреля 2020, 20:49

В Праге в возрасте 95 лет умер творец известного мультфильма Том и Джерри.

В Праге умер известный мультипликатор/wikipedia.org

В Праге скончался известный американский художник-мультипликатор Джин Дейч. Он был одним из создателей легендарного мультфильма Том и Джерри.

Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Петра Химмела, пресс-агента покойного.

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Отмечается, что Дейч умер в ночь на 17 апреля. Причина смерти не уточняется. Дейчу было 95 лет. Отмечается, что последние минуты своей жизни оскароносный режиссер провел в своей квартире в Праге.

Джин Дейч выступил режиссером тринадцати эпизодов мультипликационного сериала Том и Джерри, а также работал над мультсериалом Моряк Папай. Помимо этого, он создал мультфильмы Манро и Нудник, а также мультсериал Том Тэррифик. Короткометражный Манро, вышедший в 1960, получил премию Оскар.

Как ранее писал Главред, в США ушел из жизни популярный голливудский актер, звезда легендарного сериала Рембо Брайан Деннехи. О смерти 81-летнего артиста в Twitter сообщила его дочь Элизабет Деннехи.

Напомним, в Риме скончалась на 64-м году жизни популярная актриса Патрисия Милларде.

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