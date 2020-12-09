"Ужасно думать": в ВОЗ рассказали, как не подхватить COVID-19 на праздники

Как не заболеть коронавирусом на праздники рассказали в ВОЗ / 1zoom.ru

В ВОЗ поведали, как спастись от заражения коронавирусом во время новогодних и рождественских праздников. В первую очередь, стоит избегать объятий, которые назвали "тесным контактом", при котором чаще всего передается вирус.

По словам начальника отдела чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майкла Райана, "шокирующий" уровень случаев COVID-19 и смертности, особенно в США, означает, что в этом году люди не должны приближаться к своим близким.

"Шокирующее видеть, как в США умирает от одного до двух человек на минуту - это в стране с прекрасной, мощной системой здравоохранения и высокими технологическими возможностями", - сказал он.

В ВОЗ призвали людей принять все меры для предупреждения инфицирования, а поскольку объятия являются тесным контактом, не стоит подвергать своих близких опасности.

По словам технического руководителя ВОЗ по COVID-19 Марии Ван Керхов, большинство передач вируса случается среди людей, которые, как правило, проводят много времени вместе, обмениваются едой, находятся в помещениях, на рабочих местах или дома, и иногда трудно "распутать", как вирус был распространен.

"Ужасно думать, что мы будем здесь, во Всемирной организации здравоохранения, говорить людям: "Не обнимайте друг друга". Однако это жестокая реальность в таких местах, как США сейчас", - добавил Майкл Райан.