В Австралии сорока атаковала беспилотник: впечатляющее видео

Сорока не успокоилась пока дрон не упал / pixabay.com

В Австралии сорока атаковала беспилотник. Владелец гаджета вел съемку на побережье Сиднея. Видео "сражения" дрона с птицей он опубликовал в Instagram.

Мужчина управлял беспилотником FPV, который транслирует видео на специальные очки.

Однако ни с того ни с сего аппарат заметила сорока и, по всей видимости, он ей не понравился.

Птица напала на устройство и клевала его до тех пор, пока окончательно не победила. В итоге дрон упал на землю.

"В Австралии все хотят убить тебя, даже птицы", - написал под видео автор и по совместительству "пострадавши" от сороки.

Напомним, ранее в Индии кот победил леопарда. Он так сражался с хищником, что они оба угодили в колодец. В итоге животных достали спасатели.

Также ранее в Херсонской области мужчина поссорился с соседкой из-за утки. Теперь он вынужден заплатить женщине 5 тыс. грн моральной компенсации.