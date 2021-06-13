В больнице 144 человека, минимум 11 погибших: на рынке в Китае произошел мощный взрыв

На рынке в Китае произошел мощный взрыв / фото иллюстративное Reuters

В результате взрыва природного газа в китайском городе Шиянь погибли минимум 11 человек, еще 144 госпитализированы. Взрывная волна разрушила 40 киосков.

Взрыв произошел на территории жилого комплекса в районе Чжанвань, рядом с большим продовольственным рынком, сообщает South China Morning Post.

В момент взрыва рынок уже начал работу, на его территории было много людей.

Пока спасатели извлекли из-под завалов 144 человека, 37 из них находятся в критическом состоянии.

Причины и обстоятельства произошедшего пока не сообщаются.

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