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В больнице 144 человека, минимум 11 погибших: на рынке в Китае произошел мощный взрыв

13 июня 2021, 10:04

В момент взрыва рынок уже начал работу, на его территории было много людей.

Китай,взрыв
На рынке в Китае произошел мощный взрыв / фото иллюстративное Reuters

В результате взрыва природного газа в китайском городе Шиянь погибли минимум 11 человек, еще 144 госпитализированы. Взрывная волна разрушила 40 киосков.

Взрыв произошел на территории жилого комплекса в районе Чжанвань, рядом с большим продовольственным рынком, сообщает South China Morning Post.

В момент взрыва рынок уже начал работу, на его территории было много людей.

Пока спасатели извлекли из-под завалов 144 человека, 37 из них находятся в критическом состоянии.

Причины и обстоятельства произошедшего пока не сообщаются.

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В Ивано-Франковской области во вторник, 8 июня, произошел взрыв на газопроводе Угерско - Ивано-Франковск - Черновцы.

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