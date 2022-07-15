В Будапеште не исключили вступление в войну и заговорили о "защите венгров" на Закарпатье

В Венгрии рассказали о подготовке ЧП из-за войны в Украине / hungarytoday.hu

Будапешт разработал планы на случай, если боевые действия приблизятся к границам, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Как подчеркнул он в интервью изданию Index, в интересах Венгрии как можно скорее установить мир на Востоке, потому что тогда можно будет избежать опасных сценариев, при которых нужно будет предпринимать шаги для спасения и защиты 150 тысяч венгров, проживающих в Закарпатском регионе.

"Если фронт приблизится к западной половине Украины, это будет представлять для нас гораздо большую угрозу безопасности, чем та, с которой мы сталкивались до сих пор", – отметил Сийярто.

"В нашей стране подготовлены сценарии военной чрезвычайной ситуации... В наших интересах, чтобы на востоке как можно быстрее установился мир, потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы спасти и защитить 150 тысяч венгров, живущих на Закарпатье", - добавил глава МИД Венгрии.

Напомним, ранее разгорелся дипломатический скандал между Будапештом и Киевом после хамских высказываний главы венгерского парламента Ласло Кевера в адрес президента Владимира Зеленского.

Вместе с тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал слова спикера венгерского парламента.

При этом он проигнорировал вызывающее утверждение Кевера о "психических проблемах" Зеленского и заявил о том, что украинская сторона якобы говорит в неприемлемом тоне.

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