В Черном море корабль РФ случайно сбил российский самолет

Российский военный корабль в Черном море / Фото иллюстративное, Reuters

Военный корабль Черноморских сил Российской Федерации "дружественным огнем" случайно уничтожил свой военный самолет.

Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В акватории Черного моря корабль ЧФ РФ "дружественным огнем" уничтожил свой военный самолет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия заблокировала гражданское судоходство в северо-западной части акватории Черного моря вдоль украинского побережья. В ГПСУ Украины также сообщили, что накануне Измаильский отряд пограничников зафиксировал активность вражеских дронов за 1 км от побережья Одесской области и устья Дуная.

Напомним, защитники острова Змеиный послали российский военный корабль после требования сдаться. После этого 13 украинских пограничников погибли.

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