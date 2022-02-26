В Черном море корабль РФ случайно сбил российский самолет

Воздушное судно было сбито "дружественным огнем".
Военный корабль Черноморских сил Российской Федерации "дружественным огнем" случайно уничтожил свой военный самолет.
Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Facebook.
"В акватории Черного моря корабль ЧФ РФ "дружественным огнем" уничтожил свой военный самолет", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Россия заблокировала гражданское судоходство в северо-западной части акватории Черного моря вдоль украинского побережья. В ГПСУ Украины также сообщили, что накануне Измаильский отряд пограничников зафиксировал активность вражеских дронов за 1 км от побережья Одесской области и устья Дуная.
Напомним, защитники острова Змеиный послали российский военный корабль после требования сдаться. После этого 13 украинских пограничников погибли.
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