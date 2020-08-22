В Финляндии разыгрался скандал из-за карты с "российским" Крымом

В Финляндии Крым "включили" в состав РФ / Reuters

В Финляндии разразился скандал после того, как телеканал TV1 опубликовал карту мира, на которой аннексированный Крым обозначен как территория РФ.

В свою очередь посольство Украины в Финляндии в Facebook указало Yle на недопустимость нанесения на карту полуострова Крым как российской территории.

После этого финская телекомпания извинилась за инцидент и заявила, что это было ошибкой.

Пр этом телекомпания исправила ошибку и опубликовала обновленную карту, на которой Крым обозначен тем же цветом, что и Украина.

"Россия аннексировала Крым, принадлежащий Украине, на основании референдума, который Генеральная ассамблея ООН признала незаконным", - подчеркнули в YLE.

"Мы надеемся, что такой жалящей ошибки удастся избежать в будущем", - отреагировали в посольстве Украины.

/ @UkrainianEmbassyFinland

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Беларуси издали путеводитель Discover your Belarus (Открой свою Беларусь), в котором на карте отсутствует аннексированный Россией Крым.