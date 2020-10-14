В Германии не захотели обслуживать самолет Лукашенко

Самолет Лукашенко не захотели обслуживать в Гамбурге / Reuters

13 октября в аэропорту Гамбурга Фульсбюттель приземлился самолет президента Беларуси Александра Лукашенко. Команда рабочих в знак протеста отказалась его обслуживать.

Об том передает телеграм-канал Nexta.

После того, как Boeing 737 с регистрационным номером EW-001PA приземлился в аэропорту, профсоюз распространил заявление о том, что самолет принадлежит "тому самому Лукашенко, отдавшему приказ стрелять в демонстрантов в Беларуси".

"Это самолет того самого Лукашенко, который отдал приказ стрелять из боевого оружия в демонстрантов в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты кампании Lufthansa Technik, не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими", – говорится в листовке профсоюза компании LufthansaTechnik.

Кроме того, в листовке содержится ряд требований к белорусскому правительству.

"Мы требуем отставки Лукашенко и настоящих демократических выборов! Мы требуем освобождения всех политических заключенных и немедленного восстановления на работе тех коллег, которые потеряли работу! Мы требуем, чтобы все сотрудники могли свободно объединяться в независимые профсоюзы!", - сказано в листовке.

Листовка профсоюза рабочих / t.me/nexta_tv

Любопытно, что почти 31 год назад в кампании была очень похожая ситуация. Диктатор Румынии Чаушеску подавлял протесты рабочих. Когда работники Lufthansa Technik должны были ремонтировать его самолет, они тоже в знак протеста отложили в сторону гаечные ключи.

Санкции против режима Лукашенко – о чем сообщалось ранее: