УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Германии не захотели обслуживать самолет Лукашенко

14 октября 2020, 21:57

Профсоюз рабочих распространил заявление о том, что самолет принадлежит "тому самому Лукашенко, отдавшему приказ стрелять в демонстрантов в Беларуси".

Лукашенко
Самолет Лукашенко не захотели обслуживать в Гамбурге / Reuters

13 октября в аэропорту Гамбурга Фульсбюттель приземлился самолет президента Беларуси Александра Лукашенко. Команда рабочих в знак протеста отказалась его обслуживать.

Об том передает телеграм-канал Nexta.

После того, как Boeing 737 с регистрационным номером EW-001PA приземлился в аэропорту, профсоюз распространил заявление о том, что самолет принадлежит "тому самому Лукашенко, отдавшему приказ стрелять в демонстрантов в Беларуси".

"Это самолет того самого Лукашенко, который отдал приказ стрелять из боевого оружия в демонстрантов в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты кампании Lufthansa Technik, не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими", – говорится в листовке профсоюза компании LufthansaTechnik.

Кроме того, в листовке содержится ряд требований к белорусскому правительству.

"Мы требуем отставки Лукашенко и настоящих демократических выборов! Мы требуем освобождения всех политических заключенных и немедленного восстановления на работе тех коллег, которые потеряли работу! Мы требуем, чтобы все сотрудники могли свободно объединяться в независимые профсоюзы!", - сказано в листовке.

Листовка профсоюза рабочих / t.me/nexta_tv

Любопытно, что почти 31 год назад в кампании была очень похожая ситуация. Диктатор Румынии Чаушеску подавлял протесты рабочих. Когда работники Lufthansa Technik должны были ремонтировать его самолет, они тоже в знак протеста отложили в сторону гаечные ключи.

Санкции против режима Лукашенко – о чем сообщалось ранее:

новости Германии протест Александр Лукашенко Лукашенко новости
Сейчас вы просматриваете новость «В Германии не захотели обслуживать самолет Лукашенко». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

21:57
В Германии не захотели обслуживать самолет Лукашенко
21:47
Скандал из-за указа Зеленского: Кизим ответил на демарш Минска Видео
21:43
Вкуснющая ленивая запеканка без выпечки – рецепт простого и полезного блюда Видео
21:28
Гороскоп на 15 октября для всех: выброс сексуальной энергии и сети шарлатанов Видео
21:22
Говорят по-русски, работают за копейки: в Эстонии ополчились на украинских заробитчан Видео
21:10
В МВФ подсчитали мировые убытки от пандемии коронавируса Видео
20:28
Навального, возможно, травили Новичком дважды - The New York Times Видео
20:22
Путин и Эрдоган срочно связались из-за Карабаха: о чем договорились Видео
20:05
В ОДКБ назвали условие ввода миротворческих войск в Нагорный Карабах Видео
19:56
Резня в Киеве: ветеран АТО попал в реанимацию после нападения
19:33
Опрос показал, сколько украинцев готовы защищать страну с оружием в руках Видео
19:33
Арахамия предложил сократить численность ВСУ Видео
18:51
В США сделали заявление о действиях Турции в Нагорном Карабахе Видео
18:50
Книжная полка: "Заражение" - идеальный зомби-хоррор для чтения в коронакризис Фото
18:46
В ОП раскрыли темы остальных вопросов Зеленского Видео
18:32
Вирусолог растолковал, чем отличаются российские вакцины от коронавируса Видео
18:30
В Кыргызстане новый премьер выдвинул ультиматум президенту: стал известен ответ Видео
18:19
Экс-министр дал мрачный прогноз насчет карантина и предрек новую эпидемию Видео
18:12
Стало известно, какие предприятия Украины выйдут из-под санкций Москвы Видео
17:45
Указ Зеленского об IT-специалистах наделал шума в Беларуси: послу вручили ноту Видео
17:38
Пожизненное за коррупцию: в ОП намекнули, как ответить на первый вопрос Зеленского Видео
17:34
Ретроградный Меркурий 2020: эксперт назвала запретные дела
17:05
Алиев спрогнозировал возвращение Нагорного Карабаха Азербайджану Видео
17:04
"Настя суррогат": Наташа Королева откровенно рассказала о любовнице Тарзана Видео
17:01
Кого ЕС накажет за отравление Навального: СМИ обнародовали список чиновников Видео
16:49
Марш УПА в Киеве: националисты зажгли файеры и принесли "голову" Медведчука Фото Видео
16:25
Названа причина смерти расчлененного рэпера Энди Картрайта
16:07
Путин согласился снять часть санкций с Украины Видео
16:04
В России оценили шансы на отказ от транзита газа через Украину из-за Северного потока-2 Видео
16:00
Навальный откровенно рассказал, кто оплатил его лечение в Шарите и сколько оно стоило Видео
15:59
"Это неприемлемо": Лавров выдвинул новые обвинения в адрес Зеленского Видео
15:54
Путин похвалился регистрацией уже второй вакцины от коронавируса Видео
15:31
"Чтобы я тебя, с*ка, не видел": в Киеве мужчина жестко проучил молодежь, певшую гимн РФ Видео
15:29
Алиев сделал заявление о взятии под контроль новых территорий в Нагорном Карабахе Видео
15:08
Армия Армении вынужденно отступила в Нагорном Карабахе на двух направлениях Видео
14:43
У Путина отреагировали на ракетный удар Баку по территории Армении Видео
14:15
Опрос от Зеленского: президент раскрыл первый вопрос Видео
14:04
"Агрессивный вирус": назван район Киева, который сильнее всех "атаковал" Covid-19 Видео
13:56
Синоптик рассказала о погоде на завтра и напугала похолоданием Видео
13:50
Эрдоган сделал жесткий призыв к России, США и Франции по Нагорному Карабаху Видео
13:23
"Турция – не союзник России": Лавров сделал заявление о роли Анкары в Нагорном Карабахе Видео
13:20
Держитесь крепче: невероятным трендом осени стали босоножки с носками
12:54
Ушел из жизни выдающийся филолог и защитник украинского языка Александр Пономарив
12:45
Самосожжение в центре Киева: ветеран АТО умер
12:39
Независимость Нагорного Карабаха и миротворцы: Алиев объяснил позицию Баку Видео
12:29
В Украине вступили в силу новые правила карантина: что изменилось Видео
12:15
Россия получила мощный удар от коронавируса: установлен антирекорд Видео
12:07
Можно ли работать на Покрова: что говорят приметы и церковь
11:58
Коронавирус в Киеве установил антирекорд по числу смертей за сутки
11:30
Война в Карабахе: Россия назвала путь решения конфликта и захотела "вмешаться" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять