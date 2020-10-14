В Германии не захотели обслуживать самолет Лукашенко

Профсоюз рабочих распространил заявление о том, что самолет принадлежит "тому самому Лукашенко, отдавшему приказ стрелять в демонстрантов в Беларуси".
13 октября в аэропорту Гамбурга Фульсбюттель приземлился самолет президента Беларуси Александра Лукашенко. Команда рабочих в знак протеста отказалась его обслуживать.
Об том передает телеграм-канал Nexta.
После того, как Boeing 737 с регистрационным номером EW-001PA приземлился в аэропорту, профсоюз распространил заявление о том, что самолет принадлежит "тому самому Лукашенко, отдавшему приказ стрелять в демонстрантов в Беларуси".
"Это самолет того самого Лукашенко, который отдал приказ стрелять из боевого оружия в демонстрантов в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты кампании Lufthansa Technik, не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими", – говорится в листовке профсоюза компании LufthansaTechnik.
Кроме того, в листовке содержится ряд требований к белорусскому правительству.
"Мы требуем отставки Лукашенко и настоящих демократических выборов! Мы требуем освобождения всех политических заключенных и немедленного восстановления на работе тех коллег, которые потеряли работу! Мы требуем, чтобы все сотрудники могли свободно объединяться в независимые профсоюзы!", - сказано в листовке.
Любопытно, что почти 31 год назад в кампании была очень похожая ситуация. Диктатор Румынии Чаушеску подавлял протесты рабочих. Когда работники Lufthansa Technik должны были ремонтировать его самолет, они тоже в знак протеста отложили в сторону гаечные ключи.
Санкции против режима Лукашенко – о чем сообщалось ранее:
- 13 октября спикер по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано заявил, что Европейский Союз может расширить санкции против чиновников и представителей власти Беларуси в случае применения боевого оружия против участников протестов.
- 3 октября Евросоюз обнародовал санкционный список белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси.
- 2 октября Европейский Союз официально ввел ограничительные меры против 44 государственных деятелей республики Беларусь. Непризнанного президента РБ Александра Лукашенко в санкционных списках нет.
- 31 августа санкции против режима Александра Лукашенко ввели страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территории своих государств 30 белорусским чиновникам.