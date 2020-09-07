В Кремле анонсировали визит Лукашенко в Москву: СМИ назвали дату

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Reuters

Александр Лукашенко может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 14 сентября.

Об этом идет речь в сообщении российского издания Дождь.

Журналисты ссылаются на два источника в российских госструктурах, занимающихся белорусским направлением.

"Планируется 14 сентября", - сообщил сотрудник одного из российских министерств.

Сотрудник еще одного государственного ведомства также назвал 14 сентября датой, которая обсуждалась в контексте визита Лукашенко на переговоры с Путиным.

"Эта дата фигурировала", - подтвердил он. Однако, по его мнению, до этой даты "еще многое может произойти".

Читайте такжеВ МИД России рассказали, когда пройдет встреча Путина и ЛукашенкоВ свою очередь в Кремле анонсировали визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву "в ближайшие дни".

Об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Она (подготовка визита) находится в активной стадии. В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни. Своевременно мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, на какой стадии находится подготовка визита Лукашенко в Россию.

Визит Лукашенко в РФ ожидается, но не 13 сентября, добавил Песков.

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Напомним, ранее с визитом в Москве находится глава МИД Беларуси Владимир Макей. После разговора с Лавровым он поблагодарил Россию за помощь и заявил, что официальному Минску удалось сдержать удар и предупредить развитие украинского сценария в Беларуси, который, по его словам, хотели реализовать страны Запада.

Ранее Владимир Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

По его словам, Александр Лукашенко попросил сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов, которых могут перебросить для разгона демонстрантов.

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В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что Москва в рамках договоренностей с Минском может предоставить всестороннюю военную помощь его режима по первому требованию.