В Кремле взялись поучать Украину насчет решений по Донбассу / Reuters

В Кремле утверждают, что единственный правильный шаг для официального Киева – прямой диалог с боевиками "ДНР" и "ЛНР", а также выполнение Минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Россия не является стороной этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашенных республик", ‒ сказал Песков.

Так президентский спикер прокомментировал слухи о возможных контактах между администрацией президента России и офисом президента Украины в части подготовки встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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