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В Кремле взялись поучать Украину насчет решений по Донбассу

27 апреля 2021, 12:57

Путинский спикер Дмитрий Песков разразился заявлением с рекомендациями для официального Киева в вопросе урегулирования конфликтов на Донбассе.

Кремль
В Кремле взялись поучать Украину насчет решений по Донбассу / Reuters

В Кремле утверждают, что единственный правильный шаг для официального Киева – прямой диалог с боевиками "ДНР" и "ЛНР", а также выполнение Минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Россия не является стороной этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашенных республик", ‒ сказал Песков.

Так президентский спикер прокомментировал слухи о возможных контактах между администрацией президента России и офисом президента Украины в части подготовки встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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Переговоры Зеленского и Путина

  • В Офисе президента Украины 9 апреля заявляли о том, что администрация украинского гаранта пыталась организовать переговоры с Кремлем после резкого обострения боевых действий на Донбассе. Однако Путин отказался вести переговоры с Зеленским.
  • 16 апреля по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель украинский глава государства Владимир Зеленский сказал, что он планировал поговорить и с Путиным. Однако Путин вновь отказался от дискуссии.
  • 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести встречу в зоне военного конфликта на Донбассе.
  • Спикер Кремля Дмитрий Песков 21 апреля уточнил, что Путин в курсе инициативы Зеленского. Однако неизвестно, изучил ли детально российский президент данный вопрос.
Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков новости Ровно
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