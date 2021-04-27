В Кремле взялись поучать Украину насчет решений по Донбассу

Путинский спикер Дмитрий Песков разразился заявлением с рекомендациями для официального Киева в вопросе урегулирования конфликтов на Донбассе.
В Кремле утверждают, что единственный правильный шаг для официального Киева – прямой диалог с боевиками "ДНР" и "ЛНР", а также выполнение Минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Россия не является стороной этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашенных республик", ‒ сказал Песков.
Так президентский спикер прокомментировал слухи о возможных контактах между администрацией президента России и офисом президента Украины в части подготовки встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.
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Переговоры Зеленского и Путина
- В Офисе президента Украины 9 апреля заявляли о том, что администрация украинского гаранта пыталась организовать переговоры с Кремлем после резкого обострения боевых действий на Донбассе. Однако Путин отказался вести переговоры с Зеленским.
- 16 апреля по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель украинский глава государства Владимир Зеленский сказал, что он планировал поговорить и с Путиным. Однако Путин вновь отказался от дискуссии.
- 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением провести встречу в зоне военного конфликта на Донбассе.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков 21 апреля уточнил, что Путин в курсе инициативы Зеленского. Однако неизвестно, изучил ли детально российский президент данный вопрос.