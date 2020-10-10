В МИД России открестились от Новичка и повесили всех собак на Запад

В МИД России открестились от Новичка, которым отравили Навального / Reuters

Отравляющее вещество Новичок, которое нашла в анализах российского оппозиционера Алексея Навального Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), — это чисто западный бренд, которого в России нет.

Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте министерства.

Там утверждают, что структура и масс-спектр "Новичка" впервые были представлены в спектральной базе данных Американского института стандартов. В России же все химическое оружие было уничтожено "под строжайшим международным контролем", заявили в МИД.

"Что касается боевого отравляющего вещества, называемого на Западе Новичок", то его структура и масс-спектр впервые были представлены в 1998 г. в спектральной базе данных Американского института стандартов (NIST 98). Показательно, что сведения по этому веществу поступили туда из исследовательского центра Министерства обороны США. Впоследствии на основе упомянутого соединения сформировалось целое семейство токсичных химикатов, не подпадающих под действие ОЗХО. С ними работали наряду с американцами в не менее чем 20 странах Запада. Так что "Новичок" - чисто западный бренд. Он синтезирован и наличествует в этих странах в порядка 140 вариантах. У нас его нет", - сказано в сообщении.

Также в МИД подчеркнули, что в анализах Алексея Навального, которому стало плохо на борту самолета, следов отравления химическим боевым веществом обнаружено не было.

"Проведенные в Омске исследования биоматериалов А. Навального не выявили наличие в них следов отравления его боевым химическим веществом. И врачи Шарите их тоже не нашли. Зато обнаружили немецкие военные. Спустя почти неделю", - уточнили в МИД России.

Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:

6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.

3 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия введет санкции против России в случае, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен Новичком.

1 октября оппозиционер Алексей Навальный дал первое интервью после того, как его выписали из берлинской клиники Шарите, и заявил, что за его отравлением стоит глава Кремля Владимир Путин. "Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий преступления", ‒ сказал Навальный.

Отравление Навального – о чем важно знать:

22 сентября Алексея Навального выписали из клиники Шарите.

14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.

14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.

6 сентября глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что есть "много признаков" причастности России к отравлению Алексея Навального.

2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального веществом из Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".

22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.