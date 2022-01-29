В МИД России резко отреагировали на телесюжет о стягивании войск к Украине

В России раскритиковали сюжет о стягивании войск

МИД России резко раскритиковал сюжет швейцарского телевидения о стягивании российских войск к границам Украины, сообщает сайт ведомства в субботу, 29 января.

Материал под названием "Украинский конфликт: идет ли война сейчас?" появился на сайте канала SRF 28 января. В сюжете швейцарский корреспондент в России Дэвид Науэр рассказывает зрителям, что РФ стягивает танки и войска к границе с Украиной.

По его словам, Россия хочет использовать все возможные средства, чтобы предотвратить вступление Украины в НАТО или ЕС.

В МИД РФ назвали этот телесюжет "антироссийским" и заглавными буквами написали, что стягивание войск объясняется якобы оборонительными учениями, и в целом данные журналиста – якобы "маразм".

"Журналист, видимо, все-таки имеет в виду подготовку к оборонительным российско-белорусским учениям Союзная решимость-2022. ОБОРОНИТЕЛЬНЫМ. УЧЕНИЯМ. На территории СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА. Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения – или, лучше сказать, крайней стадии маразма. Материалы один другого абсурднее, но всех превзошла швейцарская телерадиовещательная компания SRF, опубликовав видеосюжет под заголовком "Россия стягивает свои войска к границе с Украиной" – заявили в МИД РФ.

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В ведомстве посоветовали Дэвиду Науэру получать информацию в Минобороны РФ и на сайте президента России.

Отметим, американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица как Германии, так и Эстонии сообщило, что Берлин отказывается предоставить Эстонии разрешение на передачу вооружения Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование в связи с отказом правительства Германии снабжать Украину оружием, заявив, что "украинцы будут помнить это десятилетиями".

Тем временем в Сенат Соединенных Штатов внесен законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. С инициативой выступила группа сенаторов из Демократической и Республиканской партий.

Авторы документа утверждают, что это позволит Украине получить военную технику "для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения".

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