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В МИД Украины разнесли заявление Лаврова о "готовности" России к переговорам

27 июля 2022, 21:48

Николенко отметил, что РФ пытается выиграть больше времени, чтобы устроить фейковые референдумы и поглотить эти территории.

Лавров Украина
В МИД разнесли заявление Лаврова / Коллаж Reuters, УНИАН

Заявления главы МИД страны-агрессора Сергея Лаврова о том, что РФ готова к переговорам с Украиной являются очередным приемом для остановки контрнаступления ВСУ, сообщил спикер МИД Олег Николенко в интервью The Irish Times.

"Они понимают, что Украина готовит контрнаступление на юге, и хотят создать впечатление, что это Украина не хочет идти на переговоры", - сказал он.

Николенко отметил, что РФ пытается выиграть больше времени, чтобы устроить фейковые референдумы и поглотить эти территории.

"Мы не видим от них желания вести переговоры. Они до сих пор обстреливают украинские города. Они все еще нарушают мелкие договоренности, как зерновую. Публично говорят одно, а на поле боя делают другое", - сказал он.

Кроме того, спикер МИД отметил, что страна-агрессор также пытается ускорить процесс выдачи российских паспортов населению.

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский 25 июля в ходе своего вечернего видеообращения фактически ответил главе МИД РФ Лаврову на его заявление о якобы намерении России, дескать, "избавить украинцев от антинародного и антиисторического режима". Президент подчеркнул, что нападать на Украину могут только те, кто не знает истории страны. Украинцы никогда не отдадут свою независимость.

Новости Донбасса онлайн

Советник руководителя Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что на южном фронте произошел перелом – ВСУ получили преимущество над войсками РФ на Херсонщине и перешли к контрнаступательным действиям. По его прогнозу, оккупированный Херсон могут освободить уже в сентябре.

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал о том, что Украина готовится к худшему сценарию. По его словам, Путин может "додавить" Лукашенко, и тогда возникнет риск нападения Беларуси на северные и западные области Украины. Государство уже работает над укреплением обороны на нескольких направлениях.

Вечером, 25 июля, войска России мощно обстреляли приграничный район на Черниговщине из "Градов", сообщает начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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