В Минске объявили о записи, опровергающей пленки об убийстве Шеремета

Похороны Павла Шеремета / УНИАН

У белорусских чиновников в распоряжении есть аудиозапись, которая нивелирует записи разговоров председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева о планировании убийства журналиста Павла Шеремета, которые обнародовал бывший белорусский офицер Игорь Макар. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"На самом деле этот индивид (Игорь Макар – Главред) нам довольно давно знаком, поэтому мы с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний. Мы также отметили реакцию наших украинских коллег, которые чуть ли не решили выстроить на этом целое новое расследование. Притом понятно, что исключительно по политическим причинам. У нас есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца. Чтобы не быть голословными мы сегодня же готовы придать их гласности", ‒ заявил он.

Глаз также утверждает, что Макар якобы три раза обращался в посольство Беларуси в Литве летом 2020 года и, исходя их этих обращений, "совершенно понятны все его мотивы".

Спикер белорусского МИД также заявил, что официальный Киев не обращался к официальному Минску за правовой помощью и проведения объективной проверки, но в случае поступления "готовы рассмотреть обращение украинской стороны".

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