В Москве допустили рандеву Байдена с Путиным в одной из дипломатических столиц Европы / Reuters

Президент США Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин могут встретиться в одной из дипломатических столиц Европы, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Он отметил, что на сегодня конкретных договоренностей о дате нет.

"Сейчас прорабатываются разные аспекты этого вопроса. Мы зафиксировали все, что говорилось на эту тему американской стороной, в том числе на самом высоком уровне… Если и когда окончательная договоренность о саммите будет достигнута, подготовка будет глубокой и потребует определенного времени", - сказал Рябков, его цитирует РИА Новости.

По его словам, будущий саммит рассматривается как крупнейшее мероприятие в отношениях России и США. Но пока нет никакой ясности о времени и месте проведения встречи Байдена и Путина. Рябков добавил, что если договоренность будет достигнута, встреча пройдет в одной из "дипломатических столиц Европы".

При этом не исключено, что саммит может принять Швейцария.

В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что окончательной договоренности о месте проведения российско-американского саммита нет, как только и если она будет - последует соответствующее сообщение.

"Мне по-прежнему нечего сообщить по этой теме. Я предлагаю не гадать на кофейной гуще. Как только и если окончательная договоренность будет достигнута, мы сделаем соответствующее сообщение", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, действительно ли стороны рассматривают Швейцарию для проведения саммита.

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