В НАТО решительно ответили на увеличение ядерных арсеналов РФ

НАТО / Reuters

Страны-члены НАТО приняли коллективное решение об усилении коллективной системы противоракетной и противовоздушной обороны, которая станет ответом на масштабное увеличение ядерных потенциалов России.

"Сегодня мы также рассмотрели увеличение российских арсеналов ядерных ракет. Этот вызов является серьезным, и увеличиваются его масштабы и сложность. Страны-члены уже согласовали всесторонний комплекс политических и военных мер реагирования", - сказал генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг в Брюсселе во время онлайн пресс-конференции в рамках двухдневного заседания министров обороны стран - членов НАТО.

Представители Альянса проанализировали ситуацию и сделали вывод о готовности стран к данным мероприятиям.

Читайте такжеВ НАТО заявили о расширении сотрудничества с Украиной"Союзники получают новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы "Пэтриот" и SAMP/T. Мы также укрепляем наши современные обычные виды вооружений. Страны-члены инвестируют в эти новые платформы, в том числе в истребителе пятого поколения", - добавил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, страны строго ведут контроль над вооружением, а также политику разоружения.