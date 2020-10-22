В НАТО решительно ответили на увеличение ядерных арсеналов РФ

Министры обороны проанализировали ситуацию.
Страны-члены НАТО приняли коллективное решение об усилении коллективной системы противоракетной и противовоздушной обороны, которая станет ответом на масштабное увеличение ядерных потенциалов России.
"Сегодня мы также рассмотрели увеличение российских арсеналов ядерных ракет. Этот вызов является серьезным, и увеличиваются его масштабы и сложность. Страны-члены уже согласовали всесторонний комплекс политических и военных мер реагирования", - сказал генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг в Брюсселе во время онлайн пресс-конференции в рамках двухдневного заседания министров обороны стран - членов НАТО.
Представители Альянса проанализировали ситуацию и сделали вывод о готовности стран к данным мероприятиям.
Читайте такжеВ НАТО заявили о расширении сотрудничества с Украиной"Союзники получают новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы "Пэтриот" и SAMP/T. Мы также укрепляем наши современные обычные виды вооружений. Страны-члены инвестируют в эти новые платформы, в том числе в истребителе пятого поколения", - добавил Столтенберг.
По словам генсека НАТО, страны строго ведут контроль над вооружением, а также политику разоружения.
Если решение о размещении в Николаевской области военной базы Великобритании будет принято, то это приведет к тому, что Украина станет так называемой буферной зоной. Об этом Главреду рассказал военный эксперт Олег Стариков.
Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ВВС заявил, что украинская сторона выступает за более тесное сотрудничество с британскими военными и рассматривает возможность размещения британских десантников в Украине.