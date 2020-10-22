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В НАТО решительно ответили на увеличение ядерных арсеналов РФ

22 октября 2020, 22:14

Министры обороны проанализировали ситуацию.

НАТО
НАТО / Reuters

Страны-члены НАТО приняли коллективное решение об усилении коллективной системы противоракетной и противовоздушной обороны, которая станет ответом на масштабное увеличение ядерных потенциалов России.

"Сегодня мы также рассмотрели увеличение российских арсеналов ядерных ракет. Этот вызов является серьезным, и увеличиваются его масштабы и сложность. Страны-члены уже согласовали всесторонний комплекс политических и военных мер реагирования", - сказал генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг в Брюсселе во время онлайн пресс-конференции в рамках двухдневного заседания министров обороны стран - членов НАТО.

Представители Альянса проанализировали ситуацию и сделали вывод о готовности стран к данным мероприятиям.

Читайте такжеВ НАТО заявили о расширении сотрудничества с Украиной"Союзники получают новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе зенитные ракетные комплексы "Пэтриот" и SAMP/T. Мы также укрепляем наши современные обычные виды вооружений. Страны-члены инвестируют в эти новые платформы, в том числе в истребителе пятого поколения", - добавил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, страны строго ведут контроль над вооружением, а также политику разоружения.

  • Если решение о размещении в Николаевской области военной базы Великобритании будет принято, то это приведет к тому, что Украина станет так называемой буферной зоной. Об этом Главреду рассказал военный эксперт Олег Стариков.

  • Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ВВС заявил, что украинская сторона выступает за более тесное сотрудничество с британскими военными и рассматривает возможность размещения британских десантников в Украине.

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