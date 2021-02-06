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В Новой Москве вспыхнула девятиэтажка: погибли дети, много пострадавших

6 февраля 2021, 15:02

Пожар в Новой Москве был на территории поселка Мосрентген, возгорание уже потушили.

В результате пожара в Новой Москве погибли трое детей
В результате пожара в Новой Москве погибли дети / Скриншот

В субботу, 7 февраля, в российской Новой Москве на территории поселка Мосрентген произошел пожар в девятиэтажном жилом доме, погибли трое детей.

В результате пожара пострадали более 10 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на сведения Главного управления МЧС России по Москве.

По данным ведомства, пожар начался в одной из квартир на втором этаже. Потом огонь перекинулся на балконы, расположенные с третьего по девятый этаж.

"Пламя охватило площадь около 25 квадратных метров и перекинулось на балконы...", – добавили в МЧС.

Пожар в девятиэтажке потушили в 14:44.

Позже источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что количество погибших детей возросло до трех, говорится в канале агентства в Telegram. В МЧС подтвердили эти сведения.

В Telegram-канале Mash появились подробности пожара в Новой Москве и видео с места трагедии. На канале говорится, что загорелся дом №31.

"…Огонь перекинулся по балконам на верхние этажи, пожарные нашли двух детей без сознания – они задохнулись в дыму", – отмечается в сообщении.

Смертельный пожар в Новой Москве сегодня – видео с места происшествия

  • Справка. Мосрентген – это поселок завода Мосрентген, который находится на юго-западной стороне Московской кольцевой автомобильной дороги, пишет Википедия.
  • По состоянию на 2010 год население поселка составляло 16 462 человека.
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