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В Пентагоне назвали колоссальные потери россиян в войне против Украины

8 августа 2022, 21:59

Мораль российских солдат находится на намного более низком уровне, чем у украинских военных.

российские военные, оккупанты
Оккупанты / Reuters, Радио Свобода

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль в ходе брифинга заявил, что общее число раненых и убитых российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину достигает 80 тысяч солдат.

"Я думаю, что можно с уверенностью предположить, что россияне, вероятно, потеряли 70 или 80 тысяч человек за последние 6 месяцев. Это общее количество убитых и раненых в бою", - заявил Каль.

Он отметил, что на фоне таких значительных потерь президент России Владимир Путин не достиг ни одной из своих целей в Украине.

При этом мораль российских солдат находится на намного более низком уровне, чем у украинских военных.

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Напомним, ранее , на второй день полномасштабного вторжения России в Украину – 25 февраля 2022 года - под Киевом ВСУ ликвидировали полковника полиции Игоря Мурзина. Однако в РФ тело замкомандира Кузбасского спецотряда быстрого реагирования (СОБР) оккупанты отправили больше чем через четыре месяца.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Журналист Роман Цимбалюк писал, что Кенс погиб в результате удара по пунктам управления и складам ВС РФ в Херсонской области.

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