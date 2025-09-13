В Польше срезали крест с украинской церкви: в посольстве Украины отреагировали

Посольство Украины в Польше в срочном порядке направило ноту в МИД Польши.

В Польше срезали крест с украинской церкви / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, facebook.com/Vasyl.Bodnar.1976

Посол Украины в Польше "выразил свою обеспокоенность"

Посол призвал польских друзей "реагировать на антиукраинские тенденции"

В польском городе Легница неизвестные люди повредили крышу и срезали крест с главного купола Украинской греко-католической церкви Успения Пресвятой Богородицы. Об этом в Facebook написал посол Украины в Польше Василий Боднар.

По его словам, он хочет "выразить свою обеспокоенность и возмущение украинской общины в Польше".

"Посольство Украины в Республике Польша уже в срочном порядке направило ноту в МИД Республики Польша, а Генеральное консульство Украины во Вроцлаве обратилось в местные правоохранительные органы с требованием принять все необходимые меры реагирования и привлечь к ответственности преступников. Обращаюсь к правоохранительным органам Республики Польша публично: сделайте все, чтобы это и все подобные преступления против украинцев и украинства дошли до логического завершения – приговоров суда, согласно законодательству Польши", – говорится в его сообщении.

Боднар призвал польских друзей и партнеров "уже реагировать на антиукраинские тенденции в польском обществе".

"Убеждены, что для польского народа, так же, как для украинского, повреждение церквей недопустимо ни при каких условиях", – резюмировал он.

Напомним, Главред писал, что Польша изменила правила для украинских граждан, которые получали выплату 800+. Согласно обновленному порядку, денежную помощь будут предоставлять меньшему количеству украинцев.

Накануне новый президент Польши Кароль Навроцкий отказался подписать поправку к закону, которая предусматривала расширение помощи украинским беженцам.

Он подчеркнул, что не изменит своего мнения и считает, что 800 плюс должны получать только те украинцы, которые берут на себя обязательства работать в Польше.

