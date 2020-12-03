В России пожаловались на "крайнюю наглость и агрессивность" НАТО в Черном море

Новости Крыма - РФ пожаловалась на наглое поведение НАТО в Черном море

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в наращивании военной мощи в аннексированном Крыму и Черном море. В ответ российские парламентарии обвинили НАТО в "крайней наглости и агрессивности" в Черном море.

"Это альянс наращивает вооружение, ведёт себя крайне нагло и агрессивно. Российские действия предпринимаются исключительно в ответ на такую агрессивную политику НАТО", — заявил в комментарии РИА Новости сенатор от аннексированного Крыма Сергей Цеков.

На самом деле это именно НАТО наращивает военную мощь в этом регионе, считает Цеков. По его словам, НАТО "пылят с больной головы на здоровую".

Ранее Сергей Цеков предложил украинским властям в случае сноса памятника российской императрице Екатерине II в Одессе также отказаться от своих южных регионов в пользу России.

Украина – НАТО: новости

НАТО защитит Украину от интервенции, заявил американский военный, капитан 1-го ранга, руководитель антитеррористического центра НАТО в Турции, начальник штаба военной миссии связи НАТО в Москве, представитель НАТО в РФ ​Гарри Табах. По его словам, на Донбассе армия США действовала бы иначе.

В Альянсе раскрыли опасность России. В НАТО заявили о провальных попытках привлечения России к сотрудничеству.

Американский военачальник Бен Ходжес заявил: Украина играет ключевую роль в противостоянии между Востоком (в первую очередь ‒ Россией) и Западом в акватории Черного моря и потому является важным партнером для США и Североатлантического альянса (НАТО).