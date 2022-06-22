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В России произошел взрыв на складе боеприпасов: есть погибшие

22 июня 2022, 18:05

Взрыв произошел во время разгрузочно-загрузочных работ.

взрыв в России
В России произошел взрыв на складе боеприпасов / скриншот, Reuters

В России произошел взрыв на складе боеприпасов. В результате погибли несколько военных. Об этом заявили в Западном военном округе российской армии, сообщает ТАСС.

22 июня взрыв произошел на складе во Владимирской области, там сдетонировал один боеприпас, после чего начался пожар.

В результате взрыва погибли трое военных и еще один гражданский специалист. По данным командования, взрыв произошел "во время разгрузочно-загрузочных работ на территории хранилища".

Впоследствии пожар удалось потушить, другие снаряды не взрывались.

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Ранее сообщалось, что во временно захваченном Россией Донецке прогремели несколько мощных взрывов. В городе начался пожар на складе боеприпасов. Кроме того, также были слышны взрывы. Детонация происходит на территории микрорайона Азотный.

Напомним, 10 июня в оккупированном Россией Донецке прогремел взрыв у офиса главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина.

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