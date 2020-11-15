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В российской Госдуме предложили деоккупировать "братскую" Украину

15 ноября 2020, 10:54

Украину сегодня используют западные заокеанские силы для противостояния с Россией, убежден депутат Госдумы.

Государственная Дума, Госдума
В Госдуме предложили создать платформу по деоккупации Украины / Reuters

Депутат российской Госдумы от аннексированного Крыма Михаил Шеремет предложил создать международную платформу по деоккупации Украины от внешнего управления в ответ на инициативу Киева по проведению в следующем году саммита Крымской платформы, на котором планируется обсудить вопрос возвращения полуострова под контроль Украины.

"Киевские власти вынашивают идею о проведении некого крымского саммита по возвращению Крыма, хотя я твердо уверен, что сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деоккупации братской нам Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов, которые засели во власти", — сказал Шеремет РИА Новости.

Депутат обратил внимание на то, что после распада СССР Украина так и не смогла стать полноценным самостоятельным государством.

"К сожалению, Украину сегодня используют западные заокеанские силы для противостояния с Россией. Они превратили страну и ее многомиллионный народ в инструмент достижения своих корыстных геополитических интересов, но самое возмутительное здесь то, что нынешним киевским властям нравится выполнять роль обслуживающего персонала", — подчеркнул Шеремет.

Платформа по деоккупации Крыма - о чем сообщалось ранее:

  • 6 ноября власти Словакии заявили о том, что заинтересованы в участии в реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы.
  • 16 октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует пригласить Турцию в переговорный процесс по возвращению Крыма под политический контроль Киева. Украинская сторона считает, что позиция Анкары сыграет важную роль в Крымской платформе.
  • 6 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз готов присоединиться к новой платформе по деоккупации Крыма.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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