В Госдуме предложили создать платформу по деоккупации Украины / Reuters

Депутат российской Госдумы от аннексированного Крыма Михаил Шеремет предложил создать международную платформу по деоккупации Украины от внешнего управления в ответ на инициативу Киева по проведению в следующем году саммита Крымской платформы, на котором планируется обсудить вопрос возвращения полуострова под контроль Украины.

"Киевские власти вынашивают идею о проведении некого крымского саммита по возвращению Крыма, хотя я твердо уверен, что сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деоккупации братской нам Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов, которые засели во власти", — сказал Шеремет РИА Новости.

Депутат обратил внимание на то, что после распада СССР Украина так и не смогла стать полноценным самостоятельным государством.

"К сожалению, Украину сегодня используют западные заокеанские силы для противостояния с Россией. Они превратили страну и ее многомиллионный народ в инструмент достижения своих корыстных геополитических интересов, но самое возмутительное здесь то, что нынешним киевским властям нравится выполнять роль обслуживающего персонала", — подчеркнул Шеремет.

Платформа по деоккупации Крыма - о чем сообщалось ранее:

6 ноября власти Словакии заявили о том, что заинтересованы в участии в реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы.

16 октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует пригласить Турцию в переговорный процесс по возвращению Крыма под политический контроль Киева. Украинская сторона считает, что позиция Анкары сыграет важную роль в Крымской платформе.

6 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз готов присоединиться к новой платформе по деоккупации Крыма.