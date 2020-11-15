В российской Госдуме предложили деоккупировать "братскую" Украину

Украину сегодня используют западные заокеанские силы для противостояния с Россией, убежден депутат Госдумы.
Депутат российской Госдумы от аннексированного Крыма Михаил Шеремет предложил создать международную платформу по деоккупации Украины от внешнего управления в ответ на инициативу Киева по проведению в следующем году саммита Крымской платформы, на котором планируется обсудить вопрос возвращения полуострова под контроль Украины.
"Киевские власти вынашивают идею о проведении некого крымского саммита по возвращению Крыма, хотя я твердо уверен, что сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деоккупации братской нам Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов, которые засели во власти", — сказал Шеремет РИА Новости.
Депутат обратил внимание на то, что после распада СССР Украина так и не смогла стать полноценным самостоятельным государством.
"К сожалению, Украину сегодня используют западные заокеанские силы для противостояния с Россией. Они превратили страну и ее многомиллионный народ в инструмент достижения своих корыстных геополитических интересов, но самое возмутительное здесь то, что нынешним киевским властям нравится выполнять роль обслуживающего персонала", — подчеркнул Шеремет.
Платформа по деоккупации Крыма - о чем сообщалось ранее:
- 6 ноября власти Словакии заявили о том, что заинтересованы в участии в реализации украинской инициативы по созданию Крымской платформы.
- 16 октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует пригласить Турцию в переговорный процесс по возвращению Крыма под политический контроль Киева. Украинская сторона считает, что позиция Анкары сыграет важную роль в Крымской платформе.
- 6 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз готов присоединиться к новой платформе по деоккупации Крыма.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.