В США более 120 бывших "республиканцев" готовы создать новую партию из-за Трампа – Reuters

Республиканскую партию обвиняют в чрезмерном радикализме из-за поддержки Трампа / Reuters

В среде бывших политиков и чиновников, которые в различное время занимали государственные посты, представляя Республиканскую партию США, решили обсудить возможность создания новой правоцентристской партии в связи с недовольством политикой "республиканцев" и влиянием на ее деятельность 45-го президента Америки Дональда Трампа. Возможные названия партии – Integrity Party и Center Right Party, сообщает Reuters.

В частности, американский политик Эван Макмаллин заявил журналистам, что 5 февраля состоялась видеоконференция, в которой приняли участие более 120 политиков, которые в разное время занимали государственные посты, представляя Республиканскую партию. Они обсудили возможность создания новой партии правоцентристской идеологии, отдельной группы, или же фракции внутри Республиканской партии. Планируется возвращение к ценностям "принципиального консерватизма", в основе которых Конституция США и верховенство закона, которые нарушил бывший глава государства Дональд Трамп.Читайте такжеСМИ выяснили ситуацию с импичментом Трампа и предрекли его месть "предателям"

"Значительная часть Республиканской партии становится более радикальной и угрожает американской демократии. Партия должна подтвердить свою приверженность правде, разуму и основополагающим идеалам, иначе необходимо нечто новое", - сказал агентству Макмаллин.

Подчеркивается, что политики планируют работать над тем, чтобы добиться выдвижения своих кандидатов на выборах и намерены оказывать поддержку кандидатам, которые придерживаются их ценностей. Рассматриваются и названия новой партии – Integrity Party и Center Right Party.

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