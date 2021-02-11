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В США более 120 бывших "республиканцев" готовы создать новую партию из-за Трампа – Reuters

11 февраля 2021, 10:03
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Политики намерены создать новую партию в США на основе идеологии правого центризма.

Дональд Трамп
Республиканскую партию обвиняют в чрезмерном радикализме из-за поддержки Трампа / Reuters

В среде бывших политиков и чиновников, которые в различное время занимали государственные посты, представляя Республиканскую партию США, решили обсудить возможность создания новой правоцентристской партии в связи с недовольством политикой "республиканцев" и влиянием на ее деятельность 45-го президента Америки Дональда Трампа. Возможные названия партии – Integrity Party и Center Right Party, сообщает Reuters.

В частности, американский политик Эван Макмаллин заявил журналистам, что 5 февраля состоялась видеоконференция, в которой приняли участие более 120 политиков, которые в разное время занимали государственные посты, представляя Республиканскую партию. Они обсудили возможность создания новой партии правоцентристской идеологии, отдельной группы, или же фракции внутри Республиканской партии. Планируется возвращение к ценностям "принципиального консерватизма", в основе которых Конституция США и верховенство закона, которые нарушил бывший глава государства Дональд Трамп.Читайте такжеСМИ выяснили ситуацию с импичментом Трампа и предрекли его месть "предателям"

"Значительная часть Республиканской партии становится более радикальной и угрожает американской демократии. Партия должна подтвердить свою приверженность правде, разуму и основополагающим идеалам, иначе необходимо нечто новое", - сказал агентству Макмаллин.

Подчеркивается, что политики планируют работать над тем, чтобы добиться выдвижения своих кандидатов на выборах и намерены оказывать поддержку кандидатам, которые придерживаются их ценностей. Рассматриваются и названия новой партии – Integrity Party и Center Right Party.

Дональд Трамп новости

  • Сторонники 45-президента Америки Дональда Трампа 6 января попытались устроить штурм Капитолия, где проходила процедура утверждения победы "демократа" Джо Байдена на выборах президента США. Им удалось ворваться в здание Конгресса, после чего произошли столкновения активистов с сотрудниками полиции. Погибли 5 человек. Более 58 правоохранителей получили ранения. Арестовали более 80 человек.
  • После этого инцидента Трампа подвергли жесткой критике, в том числе и в рядах Республиканской партии. Палата представителей по инициативе "демократов" обвинила его в подстрекательстве к восстанию в США. В связи с этим 13 января Трампу был объявлен импичмент. Резолюцию поддержали 232 представителя нижней палаты американского парламента.
  • Впрочем, Республиканская партия не поддержала продолжение процесса импичмента Трампу в Сенате США. "Республиканцы" отказались рассматривать данный вопрос до 20 января. Таким образом, "демократам" не удалось отстранить Трампа от должности президента до инаугурации Джо Байдена.
  • Американские СМИ отмечают, что ситуация с импичментом Трампа пока не угрожает ему опасностью. Он постепенно возвращает лидерство в Республиканской партии и планирует вернуться в большую политику.

новости США Дональд Трамп
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