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В США призвали Байдена и страны ЕС применить ударный план против России

2 июня 2021, 16:00
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Черное море стало настоящим котлом соперничества между Россией и Западными странами, считает Бен Ходжес.

США Россия
США и ЕС должны вести переговоры с Россией с позиции силы - американский генерал / Reuters

Вашингтон и союзники американского государства на Западе должны изменить стратегию диалога с Москвой. Аннексия Крыма, поддержка РФ сирийского правящего режима и обострение ситуации в Черном море свидетельствуют о том, что россияне устроили "настоящую конкуренцию силы". Нельзя допустить ошибки администрации Барака Обамы. Переговоры с Россией нужно вести с позиции силы, так как только такой подход уважают российские власти. Об этом заявил бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес.

В интервью журналу National Review он рассказал о том, что Черное море превратилось в "котел соперничества" между Россией и Западом. Россияне рассматривают черноморскую акваторию как плацдарм для осуществления своих планов по ряду направлений – на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, Балканском полуострове, в Восточном Средиземноморье, а также в Африке.

Американский генерал напомнил, что российские войска до сих пор присутствуют в непризнанном анклаве Приднестровье, а поддержка Москвой режима Башара Асада в Сирии стала возможна после аннексии Крыма. Запад не реагирует на силовые сценарии РФ.

"Это настоящая конкуренция силы, а Запад почему-то просто не обращает на нее внимания", - отметил Ходжес, посетовав на отсутствие у США четкой стратегии по вопросу ситуации в Черноморском регионе.

По его словам, администрации Байдена нельзя использовать подход Обамы, который стремился вести переговоры с Россией на базе таких же принципов, как и с Европой.Читайте такжеБайден сделал резкое заявление о Путине и предупредил о последствиях

"Оказалось, их (Россию, - ред.) интересует только один результат — победа, и они никогда не отступают — могут остановиться, но потом снова идут вперед", - сказал Ходжес.

Также он подчеркнул, что для оптимального выстраивания отношений с Москвой следует привлечь к диалогу Европу, которая уже осознала российскую опасность. С Россией нужно вести переговоры с позиции силы.

"Сила — это все, что они уважают", - подчеркнул Бен Ходжес.

Напомним, ранее конгрессмены-"республиканцы" призвали американский Госдеп вернуть санкции против компании Nord Stream 2 AG и Маттиаса Варнига. По их мнению, решение об отмене ограничений не соответствует интересам Центральной и Восточной Европы, а также Украины.

Отношения США и России

  • Президент США Джо Байден 13 апреля в ходе телефонных переговоров с главой РФ Владимиром Путиным предложил хозяину Кремля провести встречу, чтобы обсудить перспективы американо-российских отношений.
  • Спустя два дня, 15 апреля, США ударили новыми санкциями по РФ. Под ограничения попала деятельностью 6 российских технологических компаний, а также 32 юридических и физических лиц. Также Вашингтон выслал 10 российских дипломатов.
  • На следующий день, 16 апреля, Москва запустила ответные санкции против Вашингтона. Россияне запретили въезд высокопоставленным американским чиновникам и выслали из страны ряд сотрудников американской дипломатии.
  • 24 мая прошли консультации США и РФ перед саммитом двух государств, в рамках которого должна состояться встреча Байдена и Путина. По итогам переговоров стороны выпустили заявления с подтверждением мероприятия.
  • 25 мая в Белом доме и Кремле официально подтвердили саммит Соединенных Штатов и России, который состоится 16 июня в Женеве. В рамках мероприятия пройдет встреча Байдена и Путина.
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