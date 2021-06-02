В Конгрессе США требуют жестко ударить санкциями по Северному потоку-2 из-за Украины

В США заявили о необходимости санкций против Северного потока-2 / Getty Images

Правительство Соединенных Штатов должно отменить ограничения на санкции против компании-оператора газопровода Северный поток-2, говорится в письме-обращении 20 членов Конгресса США от Республиканской партии к главе Госдепартамента.

Как говорится в опубликованном документе, обоснование, предоставленное Конгрессом об отмене санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига вызывает вопросы.

"Мы требуем, чтобы вы немедленно устранили эти непродуманные исключения (о санкциях - ред.) и применили обязательные полномочия, принятые Конгрессом", - сказано в документе.

Американские конгрессмены настаивают, что утверждение Госдепа негативном влиянии санкций на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами полностью не соответствует позиции стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину.

В письме конгрессменов обращается внимание на то, что тменно эти союзники и партнеры имеют наибольшие проблемы с безопасностью и экономикой, что связанны с новым газопроводом.

Американские законодатели уверены в том, что жесткие и однозначные публичные заявления по вопросу СП-2 нужно сочетать с жесткими и однозначными действиями.

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