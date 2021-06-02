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В Конгрессе США требуют жестко ударить санкциями по Северному потоку-2 из-за Украины

2 июня 2021, 06:50
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От ГОсдепа США потребовали отменить ограничения на санкции против компании-оператора СП-2.

США требуют санкций против Северного потока-2
В США заявили о необходимости санкций против Северного потока-2 / Getty Images

Правительство Соединенных Штатов должно отменить ограничения на санкции против компании-оператора газопровода Северный поток-2, говорится в письме-обращении 20 членов Конгресса США от Республиканской партии к главе Госдепартамента.

Как говорится в опубликованном документе, обоснование, предоставленное Конгрессом об отмене санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига вызывает вопросы.

"Мы требуем, чтобы вы немедленно устранили эти непродуманные исключения (о санкциях - ред.) и применили обязательные полномочия, принятые Конгрессом", - сказано в документе.

Американские конгрессмены настаивают, что утверждение Госдепа негативном влиянии санкций на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками и партнерами полностью не соответствует позиции стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину.

В письме конгрессменов обращается внимание на то, что тменно эти союзники и партнеры имеют наибольшие проблемы с безопасностью и экономикой, что связанны с новым газопроводом.

Американские законодатели уверены в том, что жесткие и однозначные публичные заявления по вопросу СП-2 нужно сочетать с жесткими и однозначными действиями.

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Строительство Северного потока-2:

  • Проектом Северный поток-2 (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.
  • Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.
  • Газопровод Северный поток-2 построен уже более чем на 90%.
  • Новый трубопровод в обход Украины планировалось построить до конца 2019 года рядом с уже существующим Северным потоком-1. Но из-за санкций США, предусмотренных законом об американском оборонном бюджете на 2020 год, компании, занимающиеся строительством газопровода, не смогли его достроить. После этого Газпром решил достроить газопровод собственными силами.
  • С 1 января 2021 года вступили в силу еще одни американские санкции, которые фактически запрещают иностранным компаниям оказывать услуги по тестированию, контролю и сертификации трубопровода. Им предоставлено 30 дней на то, чтобы покинуть проект, иначе им грозят санкции.
  • Основателем компании Nord Stream 2 AG являются российский Газпром. Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
санкции новости США Nord Stream Северный поток-2
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