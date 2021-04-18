В США сделали заявление в ответ на резонансные обвинения Лукашенко

Вашингтон отрицает причастность американцев к "заговору" против Лукашенко.
В Государственном департаменте США осведомлены о новостях, связанных с "заговором" против главы Беларуси Александра Лукашенко и его собственными заявлениями по этому поводу. Американские власти не причастны к покушению на Лукашенко и не участвовали в каких-либо заговорах против белорусского лидера.
Как сообщил представитель Госдепа в комментарии РИА Новости, американцы видели в российских государственных СМИ новости о так называемом заговоре против Лукашенко и его личные заявления. Однако власти США не имеют к этому никакого отношения.
"Мы видели сообщения в российских государственных СМИ о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его собственные заявления в СМИ. Любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда", - подчеркнул представитель Госдепа США.
Заявления о покушении на Лукашенко
- Белорусский глава государства Александр Лукашенко 17 апреля заявил о том, что на него лично и его семью готовилось покушение. Как утверждает президент республики, к этому причастны американские спецслужбы. Участников подготовки процесса, как сказал Лукашенко, задержали в Москве.
- В Федеральной службе безопасности России инкриминируют задержанным Юрию Зянковичу и Александру Федуте попытку осуществления военного переворота в Беларуси и намерениях физически устранить Лукашенко.
- Кроме того, Федуту и Зянковича обвиняют в намерениях присвоить имущество Лукашенко. В ФСБ утверждают, что задержанные получили сведения о государственных чиновниках Беларуси из баз данных, которые взломали хакеры.