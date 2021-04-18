В США сделали заявление в ответ на резонансные обвинения Лукашенко

В Вашингтоне ознакомились с заявлениями Лукашенко - Госдеп / Reuters

В Государственном департаменте США осведомлены о новостях, связанных с "заговором" против главы Беларуси Александра Лукашенко и его собственными заявлениями по этому поводу. Американские власти не причастны к покушению на Лукашенко и не участвовали в каких-либо заговорах против белорусского лидера.

Как сообщил представитель Госдепа в комментарии РИА Новости, американцы видели в российских государственных СМИ новости о так называемом заговоре против Лукашенко и его личные заявления. Однако власти США не имеют к этому никакого отношения.

"Мы видели сообщения в российских государственных СМИ о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его собственные заявления в СМИ. Любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда", - подчеркнул представитель Госдепа США.

Заявления о покушении на Лукашенко