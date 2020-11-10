В Турции раскрыли планы Анкары по Нагорному Карабаху

В МИД Турции поддержали соглашение Азербайджана, России и Армении по Нагорному Карабаху / aa.com.tr

Официальная Анкара продолжает вести переговоры о процедуре соблюдения перемирия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и намерена в дальнейшем оказывать поддержку Баку в решении военных и дипломатических вопросов.

С таким заявлением выступил глава турецкого министерства иностранных дела Мевлют Чавушоглу, сообщает издание Hurriyet.

В ходе пресс-конференции в Анкаре дипломат заявил, что соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном позволят Баку вернуть под свой контроль оккупированные Ереваном в 1993 году территории у Нагорного Карабаха.

Также он добавил, что Турция планирует и в дальнейшем поддерживать политику Азербайджана.

"Карабах освобожден. Карабах – это Азербайджан. Турция продолжит поддержку Азербайджана как на поле боя, так и в переговорном процессе", - подчеркнул Чавушоглу.Читайте такжеУ Путина сделали неожиданное заявление о миротворцах Турции в Нагорном Карабахе

Роль Турции в конфликте в Нагорном Карабахе