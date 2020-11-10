В Турции раскрыли планы Анкары по Нагорному Карабаху

Азербайджан возвращает под свой контроль 7 районов в Нагорном Карабахе, напомнил Мевлют Чавушоглу.
Официальная Анкара продолжает вести переговоры о процедуре соблюдения перемирия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и намерена в дальнейшем оказывать поддержку Баку в решении военных и дипломатических вопросов.
С таким заявлением выступил глава турецкого министерства иностранных дела Мевлют Чавушоглу, сообщает издание Hurriyet.
В ходе пресс-конференции в Анкаре дипломат заявил, что соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном позволят Баку вернуть под свой контроль оккупированные Ереваном в 1993 году территории у Нагорного Карабаха.
Также он добавил, что Турция планирует и в дальнейшем поддерживать политику Азербайджана.
"Карабах освобожден. Карабах – это Азербайджан. Турция продолжит поддержку Азербайджана как на поле боя, так и в переговорном процессе", - подчеркнул Чавушоглу.Читайте такжеУ Путина сделали неожиданное заявление о миротворцах Турции в Нагорном Карабахе
Роль Турции в конфликте в Нагорном Карабахе
- Официальная Анкара с момента обострения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе выступила в поддержку Азербайджана. Президент Реджеп Эрдоган призывал Баку продолжать военную операцию с целью получения контроля над контролируемой Ереваном территорией.
- Несмотря на обвинения в адрес Турции в переброске боевиков из Сирии в Нагорный Карабах и военной поддержки Азербайджана, Анкара не подтверждала свое участие в нагорно-карабахском конфликте, однако не исключала такой возможности.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган 28 октября призвал Россию принять участие в переговорах по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что Анкара готова переговорить с Баку в том случае, если Москва поговорит с Ереваном.
- В понедельник, 9 ноября, Россия, Армения и Азербайджан подписали соглашение об окончании войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, на линии разграничения и Лачинского коридора будут размещены российские миротворцы. Армения обязуется вывести свои войска из Нагорного Карабаха и отдать Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы в ноябре-декабре 2020 года.